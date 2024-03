Cancer de Kate Middleton : l’émouvant message de soutien de son frère, James Middleton

Quelques heures après l’annonce du cancer de Kate Middleton, son frère James a pris la parole sur les réseaux sociaux pour apporter son soutien à sa sœur.

Un soutien indéfectible. James Middleton, le frère cadet de la princesse de Galles, a partagé un message touchant pour sa sœur, après l’annonce publique de son cancer ce vendredi 22 mars.

Sur Instagram, l’homme d’affaires de 36 ans a publié une photo d’enfance avec Kate Middleton lors d’une randonnée. «Au fil des ans, nous avons escaladé de nombreuses montagnes ensemble. En famille, nous gravirons celle-ci aussi avec toi», a-t-il notamment écrit en légende du cliché.

La déclaration est intervenue après que le palais de Kensington a publié ce vendredi une vidéo de l’épouse du prince William révélant être atteinte d’un cancer et suivre une chimiothérapie préventive.

Une annonce choquante pour le monde

«Nous espérons que vous comprendrez qu’en tant que famille, nous avons maintenant besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je termine mon traitement (…) pour l’instant je dois me concentrer sur un rétablissement complet», a déclaré Kate Middleton, qui était au cœur de nombreuses rumeurs depuis l’annonce de son opération chirurgicale abdominale en janvier et son retrait de la vie médiatique.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Son frère, qui a commenté d'un cœur sous la vidéo, s’était confié sur le soutien de sa famille, et notamment de ses sœurs Kate et Pipa, lors de sa dépression clinique, assistant même parfois à des séances de thérapie à ses côtés.

«Ils ont toujours été là dans les moments compliqués et ils ont également été à mes côtés dans les moments vraiment difficiles. Pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissant», avait-il souligné.

Par ailleurs, le palais de Kensington a ajouté que le type de cancer de la princesse de Galles ne sera pas rendu public afin de respecter son «droit au secret médical».