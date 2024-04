«Je ne visais personne» : Billie Eilish évite la polémique avec Taylor Swift sur ses critiques concernant le marché des vinyles

La chanteuse a réagi ce dimanche après la polémique sur ses critiques concernant la surproduction de vinyles dans l'industrie musicale, certains internautes y voyant une pique à peine masquée envers Taylor Swift.

Pas de quoi s'enflammer. Billie Eilish est sortie du silence ce dimanche 31 mars sur les réseaux sociaux, après ses déclarations cinglantes sur les artistes musicaux qui publient différentes variantes de disques vinyles.

Dans un communiqué publié sur Instagram, la star doublement oscarisée a précisé qu'elle ne ciblait aucun artiste dans son interview accordée au magazine américain Billboard, le 28 mars dernier.

«Ce serait tellement génial si les gens arrêtaient de mettre des mots dans ma bouche et lisaient réellement ce que j'ai dit dans cet article sur le panneau d'affichage», a déclaré l’artiste. «Je ne visais personne, ce sont des problèmes systémiques à l'échelle de l'industrie. Et lorsqu'il s'agit de variantes, de nombreux artistes les publient - y compris MOI ! C’est ce que je déclare clairement dans l'article», a-t-elle ajouté.

©Billie Eilish / Instagram

«La crise climatique arrive maintenant et il s'agit pour nous tous qui faisons partie du problème d'essayer de faire mieux», a-t-elle conclu.

«C'est tellement de gaspillage»

La jeune femme âgée de 22 ans a notamment critiqué les «grands artistes» pour leur pratique «inutile» consistant à publier de nombreuses versions vinyles d'albums afin notamment d'augmenter les ventes.

«C'est tellement de gaspillage (…) Ça m’énerve que l’on en soit encore à un point où l’on se préoccupe autant des chiffres et de l’argent — et ce sont tous vos artistes préférés qui font cette merde», a-t-elle notamment déclaré.

Les internautes, en particulier les fans de Taylor Swift, ont présumé qu'elle faisait ainsi allusion à la superstar, connue pour avoir sorti plusieurs versions réenregistrées de ses premiers albums, mais également commercialisé différentes éditions physiques et numériques modifiées de tous ses derniers opus.

Billie Eilish n'échappe pourtant pas à cette pratique, puisque son dernier album studio, «Happier Than Ever», est disponible en huit variantes vinyles différentes, mais «du vinyle 100 % recyclés, plus des chutes recyclées pour les variantes colorées et du film rétractable à base de canne à sucre», selon Billboard.