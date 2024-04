«Games of Thrones» : après de fausses accusations de pédophilie, un acteur réclame 40 millions de dollars à la ville de Los Angeles

Connu pour son rôle dans «Game of Thrones», Joseph Gatt a intenté une action en justice contre la ville de Los Angeles, après avoir été publiquement accusé de pédophilie en 2022.

«Une injustice». Près de deux ans après son arrestation pour de prétendues accusations de pédophilie, l'acteur de «Game of Thrones» Joseph Gatt a attaqué la ville Los Angeles en justice pour 40 millions de dollars de dommages et intérêts, selon Variety.

En avril 2022, le comédien britannique avait été arrêté pour «communications en ligne sexuellement explicites avec un mineur dans un autre État». Toutefois, en février dernier, les accusations criminelles portées contre lui ont été abandonnées dans l'attente d'une enquête plus approfondie, selon les archives judiciaires.

Ainsi, dans la plainte déposée jeudi 4 avril, le comté de Los Angeles, le procureur George Gascón, la procureure adjointe du comté de Los Angeles, Angela Brunson, et le détective du LAPD, Denos Amarantos, sont poursuivis par Joseph Gatt.

La plainte fait état d'une «Destruction choquante et intentionnelle de la carrière d'acteur et de la réputation personnelle de Joseph Gatt par le personnel chargé de l'application de la loi du comté de Los Angeles, qui résulte d'une enquête criminelle complètement bâclée, dépourvue de toute cause probable, menée par un procureur adjoint manifestement en conflit d'intérêts, qui a cherché à détruire Gatt en se fondant uniquement sur des préjugés et une animosité personnelle».

Un «crime sans fondement»

L'arrestation a eu lieu après l'enregistrement d'une vidéo par Joseph Gatt, pour l'anniversaire d'un fan de 16 ans, achetée par un ami en octobre 2020. Par la suite, l'adolescent a commencé à envoyer des messages sexuels et fantaisistes à la célébrité sur les réseaux sociaux, et celui-ci «a répondu d'une manière tout à fait appropriée et conforme aux échanges typiques entre célébrités et fans», sans jamais le rencontrer.

Les accusés n'ont interviewé la personne en question ni évalué sa crédibilité qu'un an après avoir arrêté l'acteur, selon l'allégation de la poursuite. À ce moment-là, l'artiste avait été accusé d’un «crime sans fondement» et «publiquement qualifié de pédophile en série».

«Joseph Gatt avait déjà perdu sa communauté, sa carrière d'acteur et sa réputation personnelle. Nous sommes impatients de récupérer les énormes pertes subies par Joseph Gatt devant le tribunal», a conclu le communiqué.