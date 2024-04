«Bonjour, je m'appelle Fin» : Seraphina, l'enfant de Ben Affleck et Jennifer Garner, officialise sa nouvelle identité

Seraphina Affleck, l'enfant de Ben Affleck et Jennifer Garner, a annoncé que son nouveau prénom était désormais «Fin». Selon plusieurs médias américains, l'ado de 15 ans pourrait se définir comme non-binaire.

Un changement important. Fruit de l'union entre Ben Affleck et Jennifer Garner, Seraphina Affleck a décidé de changer de prénom. Une annonce faite lors des funérailles de son grand-père à l'église : «Bonjour, je m'appelle Fin», a annoncé l'ado de 15 ans au début de son discours en hommage à son grand-père maternel. Ce nouveau prénom non-genré est accompagné d'un changement de look. Avec sa chevelure courte et son costume noir, l'enfant a ensuite lu la bible.

Pour le moment, la transition de Fin n'est pas encore officialisée et plusieurs médias américains expliquent que l'enfant des deux célèbres acteurs pourrait à présent se définir comme non-binaire.

Ce nouveau patronyme avait déjà été évoqué à plusieurs reprises puisqu'en février, l'enfant de Ben Affleck et de Jennifer Garner était apparu sur plusieurs photos avec un sac à dos sur lequel «Fin» était inscrit.

Fin is Garner and Affleck's middle child, with an older sister Violet Anne, 18, and younger brother Samuel, 15.





