Jennifer Lopez et Ben Affleck dévoilent enfin officiellement les raisons de leur rupture en 2003

Mariés en 2022, Jennifer Lopez et Ben Affleck avaient annulé de premières fiançailles en 2003. Dans de récentes interviews, le couple revient plus précisément sur les raisons de cette rupture.

Un mauvais souvenir. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont révélé les raisons pour lesquelles ils avaient annulé leur mariage en 2003. Dans le documentaire «The Greatest Love Story Never Told» (Prime), les deux stars racontent qu'elles se sont littéralement «effondrées sous la pression» du public.

«Ben et moi, nous avons rompu trois jours avant notre mariage», confie ainsi Jennifer Lopez. «Nous avions prévu un grand mariage - 14 témoins et demoiselles d'honneur, et trois jours avant, nous nous sommes effondrés sous la pression», a confié la chanteuse. Dans une interview séparée, Ben Affleck ajoute : «Lorsque Jen et moi avons rompu auparavant, le catalyseur en a été l'examen minutieux de notre vie privée.»

Dans le documentaire, Jennifer Lopez révèle également combien les années qui ont suivi leur rupture ont été difficiles. «Je n'ai pas seulement eu l'impression d'avoir perdu l'amour de ma vie, j'ai aussi l'impression d'avoir perdu le meilleur ami que j'ai jamais eu. Et je n'ai pas pu lui parler pendant tant d'années, et c'était la partie la plus difficile», déclare-t-elle.

Des torts partagés, mais pardonnés

Plus tard, elle explique que cette épreuve s’est au bout du compte révélée capitale dans leur vie : «Ce chagrin nous a mis tous les deux sur la bonne voie pour nous comprendre, pour devenir de meilleures personnes», estime-t-elle. Dans une récente interview avec Variety, la star évoque même un besoin vital. «Notre relation s'est effondrée sous le poids de la pression. Nous avons perdu le sens de nous-mêmes et nous avions besoin de nous séparer parce que nous ne savions pas comment y survivre. J'ai dû me débrouiller, et il a dû se découvrir.»

Dans le documentaire, Ben Affleck souligne que la pression médiatique qui leur a été fatale était dûe en partie à leur manière très différente de gérer leur vie publique. «Au début, j'avais un sens très ferme des limites autour de la presse, tandis que Jen ne s'y opposait pas comme moi, a dit l’acteur. Je m'y suis vraiment opposé. Au moment de se remettre ensemble, j'ai dit : ‘Écoute, l'une des choses que je ne veux pas, c'est une relation sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai réalisé que ce n’était pas juste de demander cela. (…) Nous sommes juste deux personnes avec des approches différentes, essayant d'apprendre à arriver à un compromis.» Et Ben Affleck prouve avoir changé complètement sa vision des choses quant à sa vie privée, en acceptant de se dévoiler entièrement dans un documentaire...

Vers la fin de ce dernier, le couple évoque aussi la question du pardon. «Tu penses que tu m'as pardonné jusqu'au bout ?», demande Ben Affleck à celle qui est désormais son épouse. «Ouais, je pense que je t'ai pardonné jusqu'au bout», lui répond Jennifer lui Lopez avant d’ajouter : «Je pense que je dois me pardonner (à moi) certaines choses.»

Après sa rupture avec Ben Affleck, Jennifer Lopez avait épousé le chanteur Marc Anthony et partage avec lui deux enfants, les jumeaux Max et Emme. Après leur divorce en 2014, la chanteuse avait fréquenté l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez, avant de retrouver Ben Affleck en 2021.

Ben Affleck avait de son côté épousé Jennifer Garner en 2005, avec qui il a eu trois enfants. Après leur divorce en 2019, il avait fréquenté la productrice du «SNL» Lindsay Shookus, puis l’actrice Ana de Armas.