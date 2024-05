Eurovision : quel sera le rôle de Natasha St-Pier lors de l'édition 2024 ?

La chanteuse québécoise Natasha St-Pier participera à l'Eurovision 2024 le samedi 11 mai prochain, à Malmö, en Suède. Mais quel sera son rôle ?

Sous le feu des projecteurs. Après sa victoire lors de la dernière édition de Danse avec les stars et son clash avec l'humoriste Inès Reg qui a fait grand bruit, Natasha St-Pier va représenter la France à l'Eurovision édition 2024 en tant que porte-parole du jury français.

La finale de cette 68e édition se déroulera le 11 mai prochain, à Malmö, en Suède. La chanteuse québécoise aura pour mission d'annoncer les points du jury français tout au long de l'émission. Elle succède à la chanteuse Anggun qui avait tenu le même rôle l'année dernière.

NATASHA ST-PIER ET L'EUROVISION : une histoire qui dure

En 2001, à Copenhague (Danemark), Natasha St-Pier avait participé en tant que représentante de la France avec sa chanson «Je n'ai que mon âme», chantée en anglais et en français le soir de la finale. À l'époque, elle s'était hissée jusqu'à la quatrième place du classement en totalisant 142 points.

Ce n'est pas tout puisque en 2006, elle a été membre du jury lors des sélections nationales françaises de l'émission «Eurovision 2006, et si c'était vous ?», ou encore de «Eurovision France, c'est vous qui décidez !», en 2021. Un an plus tard, elle a performé au cours d'une émission pour les 60 ans du concours de l'Eurovision, toujours avec sa chanson «Je n'ai que mon âme».

Pour rappel, cette année, c'est le chanteur Slimane qui représentera le drapeau tricolore à l'Eurovision avec sa chanson «Mon amour».