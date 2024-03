Danse avec les stars : une célébrité fait des révélations sur l’attitude de Natasha St-Pier

L’altercation entre Inès Reg et Natasha St-Pier dans les coulisses de «Danse avec les stars» n’en finit plus de faire réagir dans les médias. Vincent McDoom, qui affirme avoir côtoyé la chanteuse, vient de partager une expérience personnelle peu agréable qu’il affirme avoir eue avec elle.

Tout le monde en parle. Le conflit opposant Inès Reg à Natasha St-Pier, toutes les deux candidates de l’émission «Danse avec les stars» sur TF1, continuent d’alimenter les réactions de toutes parts. Après un message posté sur Instagram par Voici pour résumer la prise de parole, hier soir, de la chanteuse en réponse à la vidéo dévoilée plus tôt dans la journée par Inès Reg, Vincent McDoom a saisi l’occasion pour partager son expérience personnelle désagréable avec la candidate de 43 ans dans un commentaire rédigé… en anglais.

© capture d'écran Instagram @Voici

«J'ai eu ma propre rencontre avec Natasha St-Pier sur un film dans lequel nous devions jouer. Son attitude envers moi était tout sauf gentille... Elle m'a fait me sentir mal à l'aise et se plaignait sans arrêt. Elle est sortie du projet sans aucune explication et m'a donné l'impression que c'était ma faute, à cause de mon jeu d'acteur. C'était un moment très traumatisant pour moi. Elle affiche ce beau sourire mais son énergie est différente, je le dis à cause de mon expérience personnelle avec elle», peut-on lire.

En plus de sa réponse en vidéo publiée hier sur son compte Instagram, Natasha St-Pier a accordé une interview au Parisien ce lundi 25 mars 2024, au soir, pour appuyer ses propos. Elle a également révélé que son partenaire, Anthony Colette, était tellement affecté par cette affaire qu’il a «mal au dos, la nausée et ne peut plus danser». Interrogée sur la possibilité de la voir quitter l’émission, Natasha St-Pier affirme ne pas savoir si elle peut «rompre» son engagement. «J’aime cette émission, j’espère que cela va apaiser les choses», ajoute-t-elle. L’émission de ce vendredi 29 mars sur TF1 ne manquera pas d’être scruter par les fans. Avec une forte probabilité de voir une ou l’autre être éliminée le soir même.