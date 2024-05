Taylor Swift : la chanteuse apparaît sur scène avec un suçon dans le cou après une escapade en Italie avec Travis Kelce (vidéo)

Taylor Swift et son compagnon Travis Kelce semblent avoir passé de très bonnes vacances en Italie. Pour preuve, selon les fans, un suçon dans le cou de la chanteuse, repéré pendant un concert à Stockholm (Suède).

La Dolce Vita. Après une pause en Italie avec son petit ami, Travis Kelce, Taylor Swift est apparu sur scène avec un suçon dans le cou, selon les fans, lors de son concert à Stockholm (Suède) pour sa tournée mondiale «The Eras Tour».

Lors de son interprétation de «Champagne Problems» à la Friends Arena, l'artiste de 34 ans a déplacé ses cheveux sur le côté, attirant l'attention du public sur une ecchymose rouge au-dessus de l'encolure de sa robe bleue en dentelle. Certains ont alors spéculé que la marque, qui pourrait être un suçon, aurait été causée par son petit ami Travis Kelce, joueur de football américain.

Travis Kelce had big appetite . he gave Taylor swift something





A large hickey, holy , Travis misses her too much . #TaylorSwiftErasTourSpain pic.twitter.com/LFE4oNoalH

— Travel lover (@travellover28) May 18, 2024