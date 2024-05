Taylor Swift : les concerts parisiens à l'origine de clusters de Covid ?

Près de 180.000 personnes étaient présentes aux quatre shows assurés par Taylor Swift à Paris du 9 au 12 mai dernier. Depuis, de nombreux fans ont déclaré sur les réseaux sociaux avoir été testés positifs au Covid-19.

Un retour des clusters. Si l’engouement autour du «Eras Tour» de Taylor Swift à Paris du 9 au 12 mai était prévisible, la formation de clusters l’était moins. De nombreux fans ont affirmé sur les réseaux sociaux avoir été testés positifs au Covid-19.

Depuis quelques jours je me sentais très malade… 39 de fièvre etc… je commence à peine à aller mieux, et là je vois pas sur TikTok que la blinde de gens ont eu le COVID depuis le concert de Taylor Swift pic.twitter.com/H2kY53I58G — (@visomento) May 18, 2024

Un contexte propice aux clusters

Les fans de la star américaine, aussi connus sous le nom des «swifties» en référence à Taylor Swift se sont exprimés sur X. «Ah je ne suis pas la seule», a déclaré une internaute se rendant compte de l’ampleur de l’«épidémie» qui a circulé lors des concerts. Rapidement les clusters se sont formés. «Faites attention c’est le Covid, j’ai été testé positif hier et une copine aussi, on était au concert du jeudi (le N1)», a-t-on aussi pu lire, selon des propos du Parisien.

Les symptômes les plus courants chez les personnes qui ont assisté à un concert sont le mal de gorge, la toux, la fièvre et des écoulements nasaux. D’ailleurs, le dernier bilan de Santé publique France du 14 mai dernier, fait état d’une augmentation de passages aux urgences pour suspicion de Covid, notamment chez les moins de 15 ans avec une hausse de 20 % et les 15 ans et plus avec 28 %.

Paris La Défense Aréna répond

Sur son site , le Paris La Défense Arena, où avaient lieu les quatre représentations, a pourtant assuré que «la salle a été conçue pour gérer le traitement de l’air, en garantissant aux spectateurs un accueil dans des conditions sanitaires, de sécurité et de confort optimales».

L’année dernière, en août 2023, un cluster similaire s’était déclaré après des concerts de Taylor Swift à Los Angeles.