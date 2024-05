Festival de Cannes 2024 : Emmanuelle Béart est «fière» de sa fille Nelly, fruit de ses amours avec Daniel Auteuil

Présente à Cannes, Emmanuelle Béart y a retrouvé Nelly, sa fille qu’elle a eue avec Daniel Auteuil, et pour qui elle témoigne, avec tendresse, de son immense fierté.

Une affaire de famille. Avec ses parents stars, que sont Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart, Nelly Auteuil a baigné depuis toujours dans le milieu du cinéma. Apparue dès l'âge de 10 ans dans le film «Petites coupures» de Pascal Bonitzer, elle a cependant préféré aux plateaux des études de droits et s’est spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et artistique, avant de tout quitter pour finalement travailler dans une boîte de production, 24 25 Films, puis Zazi Films en tant que directrice du développement, et coproductrice.

Cette année à Cannes, elle présente sa première co-production : «Le fil», de son père Daniel Auteuil, qui y met d'ailleurs en scène sa fille aînée, Aurore Auteuil, 43 ans, (née de l’union entre le cinéaste et la comédienne Anne Jousset).

«Tellement fière de ma fille Nelly Auteuil. Productrice de ce film sélectionné à Cannes en sélection officielle !!!», avait écrit Emmanuelle Béart à l’annonce de la programmation du film sur la Croisette.

Ce mercredi, c’est avec un joli cliché en noir et blanc posté sur Instagram que l'actrice de 60 ans a de nouveau rendu hommage à sa progéniture. «Son premier film en tant que productrice au Festival de Cannes… Nelly Auteuil et Hugo Gélin. Je suis tellement fière», a-t-elle inscrit en légende.

Née en 1992, Nelly est le fruit des amours d’Emmanuelle Béart et de Daniel Auteuil.

Daniel Auteuil et sa fille aux César en 2020. Bertrand GUAY / AFP

Les deux acteurs ont été en couple dans les années 1980 après leur rencontre sur le tournage de «L'amour en douce» d'Édouard Molinaro, alors que l’actrice était tout juste majeure et l’acteur de quatorze ans son aîné. Un an après cette première collaboration, ils s’étaient retrouvés ensemble à l’écran dans le film «Manon des sources», de Claude Berri, qui leur vaudra à chacun un César.

«Il m’a donné confiance, m'a appris la distance sur ce métier, m'a poussée à apprendre, toujours», avait confié la fille de Guy Béart, à Paris Match, en 2021. Au sujet de sa grossesse, Emmanuelle Béart avait déclaré au magazine Elle en 2008 : «J’ai adoré être enceinte. J'étais exactement comme je voulais être».

Trois ans après la naissance de Nelly, et après dix ans de vie commune, Emmanuelle Béart et Daniel Auteuil se sont séparés. S’ils ont tous les deux refait leur vie et eu d’autres enfants chacun de leur côté, ils sont restés en bons termes pour le bien de leur Nelly, dont ils ont célébré notamment ensemble le mariage, en 2018.