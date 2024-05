«Tu dois faire le deuil de ta vie projetée... C’est douloureux» : Iris Mittenaere revient sur sa rupture avec son fiancé Diego El Glaoui

Tout juste séparée de son fiancé Diego El Glaoui, l'ex Miss Univers Iris Mittenaere s’est confiée sur leur rupture et le «deuil» qui l’accompagne.

Un choix de vie. Fraîchement célibataire, Iris Mittenaere a fait des confidences sur sa récente rupture avec Diego El Glaoui. Après quatre ans d’amour et une demande en mariage, le couple a en effet décidé de prendre des chemins différents. Au cours d'une interview accordée à Louise Aubery (disponible sur YouTube depuis ce 22 mai), l'ancienne Miss Univers et Miss France a fait part de la douleur suscitée par cette séparation. «Tu fais le deuil de la vie que tu t'étais projetée et, presque, un peu, tu fais le deuil des enfants imaginaires que t'avais avec cette personne. Parce que nous, on en était à ce stade-là. Et franchement, c'est douloureux», a-t-elle confié.

Iris Mittenaere a expliqué que sa perception du couple avait été trop longtemps une pression imposée par la société. «J’ai trop longtemps eu besoin de vivre à travers un couple», a-t-elle avoué. «Je recherche ma valeur dans les yeux de quelqu'un, tout le temps», a-t-elle aussi révélé.

Éviter la pression des enfants

Une insécurité constante en forme de poids, qui s’ajoute à celui des conventions sociales qui voudraient, selon elle, qu’elle soit déjà mariée. «Je me suis séparée à 31 ans donc moi je le ressens. Et tu vois, même moi, je me la mets cette pression du temps», a-t-elle confié, avant de détailler son propos : «On grandit comme ça. On grandit en projetant des trucs, en se disant 'je vais me marier, après je vais avoir mes enfants… Et en fait quand tu vis ta vie et que tu arrives à 30 ans... T'es là 'Bah...non'.»

Cette envie de se conformer et ses envies de maternité n’ont cependant pas eu raison de son souhait de rompre. «Avoir un (ou des) enfants, oui, mais à quel prix ? Je me suis dit 'Est-ce que c'est cette vie que je veux ? Est-ce que j'ai envie de me sentir mal à certains moments, tous les jours, pendant les cinquante prochaines années ? La réponse était non. Je me suis même dit 'Je préfère ne pas avoir enfants.' Quand tu te rends compte que finalement ce n'est pas la bonne personne, il vaut mieux s'arrêter et ne pas continuer à être dans le déni et aller trop loin dans ce déni, parce qu'après tu as des conséquences qui sont plus compliquées», a-t-elle estimé.



Ce 10 mai 2024, Iris Mittenaere a elle-même annoncé sa rupture avec son fiancé sur Instagram : «C’est avec beaucoup de bienveillance et de respect que nous nous devons de vous annoncer que Diego et moi avons décidé de prendre des chemins différents», a-t-elle écrit.

«Après plus de quatre années d’amour, la vie nous a éloignés, mais nous garderons toujours en nous toutes ces belles aventures que nous avons vécues et partagées. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette décision, et de l’accueillir avec autant de bienveillance que celle que nous avons l’un pour l’autre. Même si nos chemins aujourd’hui se séparent, nous nous soutiendrons toujours et serons là l’un pour l’autre à chaque étape de nos vies. Je te souhaite ce qu'il y a de meilleur sur cette terre», a-t-elle ajouté.