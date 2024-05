«Ça n’allait tout simplement pas marcher à ce moment-là» : Jeremy Renner révèle la raison de son départ de la franchise «Mission : Impossible»

Après avoir incarné Brandt dans «Mission : Impossible – Protocole fantôme» et «Mission : Impossible – Rogue Nation», Jeremy Renner a expliqué la raison de son absence dans les deux derniers films de la saga.

Prochainement au cinéma ? De retour sur la scène médiatique après un accident de chasse-neige survenu en janvier 2023, Jeremy Renner a révélé le motif pour lequel il avait décidé de quitter la franchise «Mission : Impossible» neuf ans auparavant, lors d’une interview avec Collider.

«J'étais censé faire plus avec eux. J'aime ces gars. J'aime tellement Tom [Cruise]. Nous nous sommes beaucoup amusés, et j'aime beaucoup ce personnage. Il faut passer beaucoup de temps à l'extérieur. Tout se passe à Londres. J'allais devenir père. Ça n'allait pas marcher à ce moment-là», a expliqué le comédien de 53 ans qui a accueilli sa fille Ava, avec son ex-femme le mannequin Sonni Pacheco, en 2013.

Ainsi, ses obligations parentales ne lui permettaient pas de s'envoler pour le Royaume-Uni pour tourner d'autres films de la série. Toutefois, Jeremy Renner envisage la possibilité d'un retour de l'espion, qui avait été envisagé comme le successeur potentiel d'Ethan Hunt, interprété par Tom Cruise.

Plus de 30 fractures après un accident de chasse-neige

«Peut-être que maintenant que ma fille est plus âgée, cela pourrait arriver. Je me lancerai toujours dans Mission : Impossible à tout moment et je reviendrai pour Brandt. C'est génial», a confié l’acteur, qui a survécu à un effroyable accident de chasse-neige le jour de l'an 2023, en tentant de sauver son neveu.

Après avoir enduré plus de trente fractures, Jeremy Renner a eu une convalescence de plusieurs mois, qu'il a partagée sur les réseaux sociaux : «Je pense qu'il est de mon devoir d'aller mieux pour ma famille, pour moi-même et pour tous ceux qui m'ont aidé. Alors, où que ce soit, c'est pour vous... un nouveau départ, un rêve, un objectif... Courons-y !!!», a-t-il notamment écrit dans la légende d'une vidéo d'entraînement.

La star hollywoodienne fera son retour dans la saison 3 de «Mayor of Kingstown» le dimanche 2 juin aux États-Unis, et au Canada en exclusivité pour Paramount+ (disponible sur myCANAL).