«Je suis chanceuse» : Maya Hawke assume d'être une «Nepo Baby»

Alors que les «nepo babies», ces enfants de stars qui choisissent de suivre la même voie que leurs parents sont pointés du doigt, Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman et d'Ethan Hawke , assume complètement que ses liens familiaux aient boosté ses chances à Hollywood.

L'actrice de «Stranger Things», Maya Hawke, fille d'Uma Thurman et d'Ethan Hawke, a admis qu'elle était «chanceuse» de pouvoir suivre les traces de ses parents. «On s'est moqué de moi quand j'ai dit, sur le tapis rouge, que j'avais auditionné» (pour «Once Upon a Time in Hollywood» de Quentin Tarantino, ndlr), a-t-elle déclaré dans une récente interview pour le Times à propos de sa participation au film sorti en 2019. «Je n'ai jamais voulu laisser entendre que je n'avais pas obtenu le rôle pour des raisons ‘népotiques’ – je pense que je l'ai totalement obtenu.»

Maya Hawke, qui est connue pour avoir joué Robin Buckley dans la série «Stranger Things» et qui est aussi apparue dans «Do Revenge», «Asteroid City», «Maestro» ou encore «The Kill Room», se demande si elle mérite vraiment toutes les opportunités qui lui sont faites, mais regretterait ne pas les saisir. «’Mérite’ est un mot compliqué… il y a tellement de gens qui méritent d'avoir ce genre de vie qui ne l’ont pas, mais je pense que je suis à l'aise avec le fait de ne pas le mériter et le faire quand même. Et je sais que ne pas le faire n’aiderait personne. J'ai vu deux voies lorsque j'ai commencé, et l'une d'elles était : changer de nom, se faire refaire le nez et accéder à des castings».

Le défouloir d'internet

Elle dit avoir opté pour la deuxième voie, ne cachant pas sa célèbre ascendance, même si d'autres la jugeraient pour cela. «C’est normal de se moquer quand on est dans un air raréfié (autrement dit dans une industrie où les places sont chères, ndlr)», a-t-elle expliqué. «C’est de la chance. Mes relations avec mes parents sont vraiment honnêtes et positives, et cela dépasse tout ce que l’on peut en dire».

Maya Hawke avait déjà évoqué son statut de «népo baby» lors de la promotion de «Wildcat», le biopic de Flannery O'Connor réalisé par son père Ethan dans lequel elle jouait. «J’ai eu des moments d'insécurité à ce sujet pendant le tournage du film», a-t-elle admis. «Mais Internet n'a pas beaucoup de nuances. Mon père a été un énorme professeur pour moi et nous voulons travailler ensemble. Nous aimons être ensemble.» Ethan Hawke avait ajouté : « Si quelqu'un veut nous critiquer pour notre collaboration, c'est tout à fait juste. Il faut laisser les gens avoir leur opinion. Il faut juste essayer de faire du bon travail.»