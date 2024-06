Jacob Elordi : le comédien victime d'un Deep Fake sur les réseaux sociaux

Le comédien américain Jacob Elordi a été victime d’un Deep Fake, via une vidéo vue plus de 3 millions fois sur X, lundi dernier, où son visage a été utilisé dans un contenu pornographique. Une tendance de plus en plus répandue sur les réseaux sociaux.

Encore une victime. Le nom de Jacob Elordi vient s’ajouter à la liste des célébrités dont l’apparence a été utilisée à leur insu par des personnes dans des contenus explicites, publiés sur les réseaux sociaux. Une vidéo à caractère pornographique a largement été partagée, lundi dernier, sur X avec le visage de Jacob Elordi ajouté sur le corps d’un garçon se masturbant grâce à une intelligence artificielle – également appelée Deep Fake – où elle a été vue plus de 3 millions de fois avant d’être supprimée par la plate-forme, rapporte le site américain NBC News.

L’auteur de la vidéo originale, un Brésilien de 19 ans détenteur d'un compte OnlyFans, s’est exprimé depuis sur les réseaux sociaux, précisant qu’il était âgé de 17 ans à l’époque et qu’il souhaitait que cette vidéo trafiquée «écœurante» soit retirée le plus rapidement possible. Aussi, il affirme ignorer l’identité de ceux qui ont utilisé la vidéo postée à l’époque sur son compte OnlyFans, et qu’il avait été contraint de retirer en raison de son caractère illégal, car considérée comme de la pornographie impliquant un mineur. Pour le moment, Jacob Elordi ne s’est pas exprimé publiquement à propos de ce Deep Fake.

Un phénomène de masse

Cette affaire n’est toutefois pas la première en son genre. En janvier dernier, plusieurs images de Taylor Swift sexuellement explicites utilisant l’intelligence artificielle avaient été partagées sur X, où elles avaient cumulé plus de 47 millions de vues avant d’être supprimées. La Maison Blanche avait fait part de son inquiétude concernant la diffusion de ces images, et demandé au Congrès de s’emparer du problème afin de créer un cadre législatif permettant de punir les auteurs, et de protéger les victimes.

Récemment, le magazine américain Wired, qui se concentre sur l’incidence des technologies émergentes sur les domaines de la culture, de l’économie et de la politique, a révélé que 113.000 vidéos «deepfake» pornographiques avaient été mises en ligne sur les sites pour adultes les plus visités, pendant les neuf premiers mois de 2023.