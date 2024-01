Taylor Swift : les images porno de la chanteuse créées par l'IA, vues plus de 47 millions de fois, devraient pousser à une législation

Des images pornographiques factices de Taylor Swift créées grâce à l’IA ont circulé sur X vendredi 26 janvier, dont certaines visionnées plus de 47 millions de fois. Une ampleur qui pourrait inciter au vote d’une loi contre le «deepfake».

Une levée de boucliers. La classe politique américaine et les admirateurs de Taylor Swift ont été choqués à la découverte de fausses images pornographiques de la chanteuse relayées sur X, vendredi 26 janvier. L’un des clichés créés grâce à l’IA, a été visionné plus de 47 millions de fois. Les médias américains ont précisé que la photographie était restée en ligne pendant plus de 17 heures avant d’être supprimée.

Le fait que Taylor Swift, qui a terminé l’année 2023 en tête des charts américains avec son album «1989», soit touchée par le phénomène de «deepfake», pourrait aider à sensibiliser les autorités américaines à la problématique, notamment grâce à la mobilisation des admirateurs de la chanteuse.

«Le seul [point positif] à ce que cela arrive à Taylor Swift est qu’elle pèse suffisamment pour qu’une loi soit votée, permettant d’éliminer ça. Vous êtes des malades», a pointé du doigt Danisha Carter, une influenceuse américaine suivie par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, sur X.

ai porn (the majority of which is non-consensual) is horrendous and disgusting, the only “silver lining” about it happening to taylor swift, is she likely has enough power to get legislation passed to eliminate it. you people are sick.

— danisha carter (@danishacarterr) January 25, 2024