«Ça a été difficile» : Justin Timberlake évoque pour la première fois son arrestation

Justin Timberlake a brisé le silence sur sa récente arrestation pour conduite en état d’ivresse. Il a confié à ses fans lors d'un concert vendredi soir : «Ça a été difficile».

Il accuse le coup. Justin Timberlake a parlé pour la première fois de son arrestation et de sa nuit en prison, en s'adressant aux spectateurs venus le voir en concert à Chicago ce vendredi 21 juin au soir, dans le cadre de sa tournée mondiale Forget Tomorrow.

Il s'agissait-là de la première apparition publique du chanteur depuis son arrestation pour conduite en état d’ivresse dans les Hamptons, le mardi 18 juin dernier.

Il a déclaré à la foule : «Ça a été une semaine difficile.» «Nous avons été ensemble à travers des hauts et des bas, à gauche et à droite, mais vous êtes là, et je suis là et rien ne peut changer cet instant pour le moment».

Il a ajouté : «Je sais que parfois je suis difficile à aimer, mais vous continuez à m'aimer et je vous aime en retour, merci beaucoup».

Justin Timberlake’s full speech to the crowd at The United Center in Chicago 6/21/24 #TFTWORLDTOUR





Johnny Wright IG pic.twitter.com/vD1aukQ3QF — Justin Timberlakeloved under all conditions (@OhMyFifty) June 22, 2024

Justin Timberlake a été traduit en justice et libéré le 18 juin dernier après avoir été accusé de conduite en état d'ébriété. Le chanteur lauréat d'un Grammy a passé une nuit dans la prison de Sag Harbor. La police a déclaré qu'il avait été arrêté après avoir franchi un panneau stop et que sa BMW zigzagait le long de la route.

D'après le rapport de police auquel la chaîne CBS a eu accès, il est indiqué que «ses yeux étaient injectées de sang et qu'il sentait fort l'alcool». La star aurait indiqué «n'avoir bu qu'un Martini».

Le chanteur doit désormais comparaître virtuellement devant le tribunal le 26 juillet, le jour même où il doit poursuivre sa tournée mondiale en montant sur scène à Cracovie, en Pologne.