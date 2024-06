Karol G : en concert à l’Accor Arena, la reine du reggaeton aide une fan à révéler le sexe de son bébé à naître

La sensation du reggaeton, Karol G, est à Paris pour deux concerts à l’Accor Arena. Durant sa prestation de samedi, elle a offert un moment d'exception à de futurs parents.

Un instant inoubliable. La chanteuse Karol G a fait un beau cadeau à un couple qui se trouvait dans le public lors de son concert à l’Accor Arena ce samedi 22 juin.

En pleine prestation, la star du reggaeton a accepté d'ouvrir une enveloppe que lui tendaient les spectateurs, une enveloppe dans laquelle se trouvait gardée secrète la révélation du sexe d'un bébé à naître.

Après avoir pris connaissance du contenu, la chanteuse s’est exclamée «Es una bichota», reprenant ainsi le titre d’un de ses tubes sous les hourras de la foule.

Dérivé du mot argotique portoricain «bichote» est utilisé pour désigner des attributs masculins de grande taille ou pour faire référence à un homme influent dans le contexte du trafic de drogue, «bichota» signifie pour l'artiste «une femme qui s'est faite elle même, une femme puissante», comme l'avait elle-même expliqué Karol G sur X.

«C'est (aussi) un moment où l'on se sent sexy, coquette, audacieuse, forte, autonome et, dans une certaine mesure, [cela] se traduit par une motivation personnelle et une confiance en soi», avait également déclaré la chanteuse à Billboard en 2020 . «Nous sommes toutes des super 'bichotas' à l'intérieur. Il s'agit d'y croire et de travailler pour que le reste du monde puisse le voir aussi.»

A noter que n’est pas la première fois que la chanteuse se plie à cet exercice. La Colombienne avait déjà accompli cette «mission» lors d’un concert en République dominicaine en mars dernier. Ce soir-là, c'est également l'arrivée prochaine d'une «bichota» qui avait été célébrée.