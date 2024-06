Adele : la chanteuse rencontre une «mini adele» lors d'un concert à Las Vegas (VIDEO)

Lors d'une représentation à Las Vegas, une jeune admiratrice vêtue d'une mini-version d'une tenue emblématique d'Adele a partagé un moment privilégié avec la chanteuse.

Un moment de douceur. Sur les réseaux sociaux, une vidéo d'Adele rencontrant une petite fille portant un de ses looks culte, lors d'un concert de sa résidence «Weekends with Adele» à Las Vegas, est devenu virale.

Dans la vidéo partagée par Alexandra Arguello, l'artiste de 36 ans interprétait sa chanson «When We Were Young» sorti en 2016, en se promenant parmi le public, lorsqu'elle est tombée sur la petite fille, qui se prénomme Valentina, portant une mini-version de sa robe haute couture Schiaparelli noire et blanche, datant du mariage de la star de la NBA Anthony Davis en septembre 2021.

Adele met an adorable little girl dressed up as her during her Las Vegas show!



pic.twitter.com/OrR7cy6xt3 — wayBackinTimes (@waybackintimes) June 20, 2024

La célébrité a esquissé un sourire en voyant l'enfant, puis s'est arrêtée pour se mettre à sa hauteur. «Bonjour ! J'adore ta robe», a déclaré Adele à Valentina avant de lui demander de se retourner afin qu'elles puissent poser ensemble pour une photo.

Adele in custom Schiaparelli Haute Couture by Daniel Roseberry.



Column dress in black wool crepe with draped ‘rosette’ sleeves in white silk taffeta and “tooth” earrings. #adele #gorgeous #dressalterations #dressalterationsmanchester #alterationsboutique pic.twitter.com/JmTuVxqbzZ — Alterations Boutique (@ABoutiqueMcrUK) September 22, 2021

Un enfant à venir pour la star ?

«Adele s'est arrêtée pour rencontrer "mini Adele". Inutile de dire que Valentina et moi avons réalisé notre rêve ! Une nuit inoubliable avec mon petit amour», a écrit la mère en légende de la vidéo.

Plus tôt ce mois-ci, lors de sa représentation du 17 mai, la musicienne a révélé au public qu'elle souhaitait avoir une fille avec son petit ami de longue date, l'agent sportif Rich Paul. «Une fois que j'aurai fini avec toutes mes obligations et tous mes spectacles, je veux avoir un bébé. Et je veux avoir une fille parce que j'ai déjà un garçon», a-t-elle déclaré dans une vidéo enregistrée par un fan du concert.

La chanteuse et son ancien mari Simon Konecki ont un fils de 11 ans, prénommé Angelo.