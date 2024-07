Sarah Ferguson : la duchesse d'York a rendu hommage à la princesse Diana, qui aurait eu 63 ans

Sarah Ferguson a honoré la mémoire de la regrettée princesse Diana, à l'occasion de ce qui aurait été son 63e anniversaire, le 1er juillet, en partageant un message sur les réseaux sociaux.

Happy birthday to my dear friend, Diana. You were a pillar of light and love. And what a legacy you have left behind. I will forever remember our laughter and the kindred, kind spirit I found in you. I am sure you are watching over us always. Rest in peace my friend. pic.twitter.com/YMyqYPxBrP — Sarah Ferguson (Fergie) (@SarahTheDuchess) July 1, 2024

«Joyeux anniversaire à ma chère amie, Diana. Tu étais un pilier de lumière et d'amour. Et quel héritage tu as laissé derrière toi. Je me souviendrai toujours de nos rires et de l'esprit de parenté et de gentillesse que j'ai trouvé en toi. Je suis sûre que tu veilles toujours sur nous. Repose en paix, mon amie», a écrit l'épouse du duc d'York en légende d'une photo d'elles, debout sur le balcon du palais de Buckingham, en train de regarder le défilé commémoratif de la bataille d'Angleterre, le 15 septembre 1990.

«Nous avons passé des moments incroyables ensemble»

«Lady Di» et «Fergie» sont devenues belles-sœurs après leurs mariages respectifs avec le futur roi Charles et le prince Andrew, mais elles étaient des amies proches depuis leur adolescence. «Nous étions les meilleures amies depuis qu'elle avait 14 ans et moi 15. Elle m'a appris beaucoup de choses sur la vie publique. Elle était si courageuse. Nous avons passé des moments incroyables ensemble», a révélé la duchesse, lors d'une interview accordée à People en 2021.

En outre, Sarah Ferguson a souligné que c'est Diana qui lui avait présenté le prince Andrew, qu'elle a ensuite épousé en 1986, déclarant : «Je lui ai dit : «Oh, Andrew est vraiment beau et elle a répondu : «Duh, Fergs !» Cependant, dix ans plus tard, le couple a divorcé, mais est resté ami et partage deux filles, la princesse Beatrice et la princesse Eugenie.

La duchesse d'York a déclaré lors d'une apparition en 2023 dans «Good Morning America» que la princesse Diana serait «très fière» de ses cinq petits-enfants et de ses fils, le prince William et le prince Harry.