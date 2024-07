Luana Belmondo brise le silence pour la première fois depuis l’annonce de son divorce

Luana Belmondo s’est exprimée pour la première fois depuis l’annonce de son divorce avec Paul Belmondo, après plus de trente ans de mariage. Dans les colonnes de Paris Match, elle confie être dévastée et se sentir comme une «femme trompée».

Un triste échange. Après l’annonce de son divorce par le magazine Voici le 21 juin dernier, Luana Belmondo a pris pour la première fois la parole, ce mercredi, dans les colonnes de Paris Match. La cuisinière, connue pour son passage dans «C à Vous» et mariée à Paul Belmondo depuis 33 ans, est revenue sur le drame qu’elle vit depuis que son mari s’est éloigné en janvier dernier sans donner d’explications et de nouvelles, avant qu’elle ne comprenne qu’il était parti pour une autre femme.

«Je suis en état de choc, en détresse. Je n’éprouve pas de colère, j’ai juste le cœur brisé. Je dors peu, je n’ai pas d’appétit», a ainsi confié Luana Belmondo au magazine. «On me demande sur les réseaux sociaux comment je fais pour maigrir, eh bien mon régime, ça s’appelle être une femme abandonnée et trompée…», poursuit la quadragénaire, revenant sur les mois douloureux qui ont précédé l’annonce de leur divorce.

Précisant ne pas pouvoir «laisser dire que Paul et elle vivaient des vies séparées», elle s’est remémorée avoir passé les fêtes de fin d’année avec son mari et un ami à Rome - moment qu’elle qualifie d’«heureux» - avant d’expliquer ne plus avoir vraiment de nouvelles de son ex-époux, après l’avoir déposé à l’aéroport le 2 janvier pour qu’il rentre à Paris un peu avant elle. «Depuis ce jour sans explication, je ne l’ai jamais vraiment revu. Il a juste dit aux enfants qui le questionnaient : "Je dois faire une pause"», précisant avoir «fini par échanger quelques messages avec lui qui n’apportaient aucune réponse à (ses) questions, mais confirmaient son éloignement».

Une infidélité suspectée depuis mai

Luana Belmondo est également revenue sur le jour où elle a appris qu’il y avait quelqu’un d’autre dans la vie de Paul Belmondo. Une femme avec qui il a séjourné en mai dernier dans leur maison d’Antigua, dans les Caraïbes, et dont elle a appris l’existence par des amis voisins.

«Je ne voulais pas y croire. J'ai tenté de le joindre. Il m'a juste envoyé en retour un mot très dur sur WhatsApp : "Lâche-moi, laisse-moi tranquille"», explique-t-elle. Alors qu’elle insistait après avoir eu confirmation de la présence de cette femme blonde chez elle, Paul Belmondo a nié. «J'ai adressé un nouveau message à Paul : "Il paraît qu'il y a une blonde à la maison ?". Il m'a envoyé en retour une photo de lui avec un chat roux et quelques mots : "Voilà ma blonde, arrête, ces gens te disent n'importe quoi, je suis seul…"», lui aurait répondu Paul Belmondo, raconte celle qui a été sa compagne pendant plus de trente ans.

Et de poursuivre : «Quand les journaux ont annoncé la semaine dernière que Paul me quittait pour une autre femme, j'ai envoyé à Antigua la photo qu'ils ont publiée d'elle et tout le monde l'a reconnue. Là, mon cœur s'est brisé une seconde fois», souligne tristement Luana, qui bien que dévastée veut se concentrer désormais sur sa famille, et souhaite «protéger» ses trois enfants, Alessandro, Victor et Giacomo et son petits-fils.