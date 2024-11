«Je me suis infligé beaucoup de tourments quand j’étais plus jeune» : Demi Moore révèle avoir développé un trouble alimentaire après les demandes de perte de poids répétées d'un producteur hollywoodien

Demi Moore s'est confiée au magazine Elle sur une expérience marquante de sa carrière, où un producteur de cinéma, dont elle n'a pas révélé le nom ni le film concerné, l'a confrontée sur son poids.

«Sois mince et tais-toi». Dans «The Substance», Demi Moore incarne Elisabeth Sparkle, une professeur de fitness à la télévision renvoyée le jour de ses 50 ans, la plongeant dans une spirale qui la conduit à consommer une substance fluorescente pour se transformer en une version d'elle-même plus jeune, avec des conséquences monstrueuses. En lien avec ce rôle, la comédienne a évoqué ses propres combats avec son image au début de sa carrière, révélant avoir souffert d'un trouble alimentaire.

«Il y a beaucoup de tourments que je me suis infligés quand j'étais plus jeune. L'exemple parfait est celui où l'on m'a dit plusieurs fois de perdre du poids. Le producteur m'a prise à part, et c'était très embarrassant et humiliant», a expliqué la star au média. Elle a souligné que la manière dont elle a «intériorisé» cela relevait de sa responsabilité, la conduisant à se «torturer mentalement et à adopter des comportements extrêmes, tout en accordant presque toute la valeur de [son] identité à [son] corps».

Una de las mejores escenas de película alguna para este 2024. Ojalá y LA SUSTANCIA se gane todo lo que se tenga que ganar en las premiaciones a las que sea nominada la película y Demi Moore



pic.twitter.com/jO8wR2hCK3 — Gabriel Bolívar (@gabolivar) November 11, 2024

Une «obsédée» du sport pendant plusieurs années

Connue pour être un sex-symbol depuis les années 1990 grâce à des films comme «Ghost» (1990) ou «Streaptease» (1996), l a comédienne a ajouté : «J'ai changé mon corps plusieurs fois à travers différents rôles, et je pense que j'ai choisi ces rôles, que ce soit consciemment ou non, pour l'opportunité même de trouver un peu de paix et d'amour-propre».

Demi Moore promoting ‘Striptease’ on the Late Night with David Letterman, 1996.

pic.twitter.com/QdhGgli1RC — cinesthetic. (@TheCinesthetic) November 1, 2024

Dans ses mémoires, «Inside Out», publiées en 2019, Demi Moore a détaillé la manière dont son «obsession» pour le sport était devenue un sérieux problème lors de sa préparation pour son rôle dans «Des hommes d'honneur». Quelques mois seulement après avoir donné naissance à sa fille Scout, elle a dû incarner une avocate en droit maritime. «Je n'avais pas l'impression de pouvoir arrêter de faire du sport. C'était mon travail de rentrer dans cet uniforme militaire impitoyable que je porterais dans deux mois dans «Des hommes d'honneur». Le fait de me remettre en forme pour ce film a déclenché en moi une obsession pour le sport qui allait me consumer pendant les cinq années suivantes. Je n’ai jamais osé abandonner», a-t-elle écrit.

Aujourd'hui âgée de 62 ans, Demi Moore a affirmé avoir une perspective différente sur son parcours. «En nous concentrant sur ce que nous ne sommes pas, nous passons à côté de la beauté de tout ce que nous sommes», a-t-elle déclaré. «Le fait est que j'aime mon corps, mais c'est surtout une question d'appréciation. Je peux vraiment apprécier tout ce que mon corps fait pour moi maintenant, pas seulement son apparence. Plus j'apprécie les rides dans le coin de mes yeux, plus je peux trouver de la beauté dans la vie que j'ai vécue, plus ma vie est belle», a conclu l'ex femme de Bruce Willis.