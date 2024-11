«J'e***rde Edward» : Taylor Lautner suggère que «Twilight» aurait dû se terminer avec Bella et Jacob en couple

Coqueluche des adolescentes dans les années 2000, l'acteur de la saga à succès «Twilight» Taylor Lautner a suggéré en plaisantant que son personnage, Jacob Black, aurait dû finir avec Bella Swan, celui interprété par Kristen Stewart. Une vidéo publiée sur TikTok est rapidement devenue virale.

Taylor Lautner de mauvais poil ? L'acteur rendu célèbre pour son rôle de loup-garou dans la saga «Twilight» a rendu hilare les internautes en postant une vidéo affirmant que Bella Swan, campée par Kristen Stewart, aurait dû finir en couple avec Jacob et non avec Edward, comme inscrit dans le scénario.

«J'e***rde Edward»

Celui qui avait vampirisé les adolescentes entre les années 2008 et 2012 a ravivé les débats sur le triangle amoureux de la saga «Twilight», d'une façon 2.0. L'acteur Taylor Launter s'est en effet rendu sur TikTok pour y poster une vidéo où l'on aperçoit sur sa télévision la scène où Bella Swan épouse son amant vampire, Edward Cullen. En suivant une tendance populaire sur la plate-forme chinoise, l'interprète de Jacob fait semblant d'écrire dans la peau d'un internaute irrité : «Franchement, j'e***rde Edward. Bella aurait dû finir avec Jacob», avant de retourner accidentellement la caméra vers lui et d'écrire «Oh non non non». «Oops», a-t-il ajouté dans la légende.

Une séquence qui a rendu hilare les internautes, et qui cumule plus de 110 millions de vues. «Tout le monde peut rentrer à la maison, il a gagné la tendance», ou encore «J'ai acquiescé avant de voir qui était l'auteur de la vidéo», peut-on lire dans les commentaires sur le compte de Taylor Lautner.

Un des plus célèbres triangles amoureux

Les cinq films de la saga «Twilight», tirés de la série de romans fantastiques du même nom imaginée par Stephenie Meyer, avaient été alimentés par le triangle amoureux entre la lycéenne Bella Swan, Jacob Black le loup-garou aux cheveux longs, et Edward Cullen, ténébreux vampire interprété par Robert Pattinson.

Lors de la sortie des différents volets, les aficionados de la franchise aux 3,3 milliards de dollars de recettes formaient deux clans bien distincts : la team Edward et la team Jacob. Finalement, Bella avait choisi le vampire au teint de porceleine, et en devenait un elle-même afin que l'amour entre les deux protagonistes puisse vivre pour l'éternité.

Il est plaisant de voir que Taylor Lautner soit désormais capable de plaisanter sur la compétition entre l'équipe du vampire et celle du loup-garou, car cela n'a pas toujours été le cas. L'acteur de 32 ans avait révélé l'année dernière, dans le podcast «The Toast», que l'énergie intense des fans derrière la rivalité entre les deux prétendants de Kristen Stewart au moment de la sortie des films l'avait affecté personnellement.