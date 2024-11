«Je suis heureux de ce qu'il m'arrive» : Marc Lavoine fait de rares confidences sur son couple avec Adriana Karembeu

Invité de la chaîne YouTube Popslay, Marc Lavoine s’est laissé à quelques rares confidences sur le couple qu’il forme avec Adriana Karembeu.

L’amour au grand jour. De passage sur le chaîne YouTube Popslay, Marc Lavoine a été interrogé sur son rapport à la célébrité. L’interprète de «Elle a les yeux revolver» en a profité pour faire quelques confidences sur sa relation avec Adriana Karembeu, avec laquelle il est officiellement en couple depuis le mois de septembre. Une relation qui lui permet de relativiser sa célébrité selon lui.

«Comme je suis avec Adriana Karembeu et que ça se passe bien cette célébrité a beaucoup moins d'impact sur moi. C’est à dire que comme vous nous voyez en photo, on est comme ça en dehors des photos et on est comme ça quand on se promène dans la rue», explique-t-il. «Elle est libre et moi je suis libre aussi», ajoute Marc Lavoine. «Ce qui est important c’est qu’on soit reconnus pour ce que nous sommes, pour ce qu’on fait, pour ce qu’on écrit. Les gens sont assez heureux de ce qui m’arrive, et moi je suis assez heureux de ce qui m’arrive, je peux vous dire», poursuit-il.

En septembre dernier, Marc Lavoine et Adriana Karembeu s’étaient affichés en couple, et très amoureux, pour la première fois lors du Concerto pour la paix organisé par Omar Harfouch au théâtre des Champs-Elysées à Paris. C’est après le passage de l’ancien mannequin dans l’émission «50 mn Inside» sur TF1 où elle avait avoué avoir toujours eu le béguin pour le chanteur que ce dernier était entré en contact avec elle. Le début d’une histoire d’amour qui se poursuit aujourd’hui.