Billboard s'excuse auprès de Taylor Swift pour avoir publié un extrait du clip de Kanye West «Famous» la montrant «nue»

Billboard a présenté ses excuses à Taylor Swift, après avoir inclus un extrait controversé du clip «Famous» de Kanye West, où elle apparaît nue avec d'autres célébrités, dans une vidéo honorant sa carrière.

Une erreur qui ne passe pas. Pour célébrer la 2e place de Taylor Swift dans son classement des «25 plus grandes stars de la pop du 21e siècle», Billboard a publié une compilation d'archives et d'extraits de ses clips. Cependant, un morceau du clip controversé de Kanye West, «Famous», montrant une sculpture en cire nue de Swift, a été inclus, provoquant une vive indignation parmi ses fans.

«C'est dégoûtant», a commenté un internaute fan de la pop star, en réponse à la publication de la vidéo, tandis que d'autres ont exigé que le média lui présente des excuses publiques. Par ailleurs, les hashtags #BillboardIsOverParty (#FinDeBillboard) et #BillboardApologizeToTaylor (#BillboardExcusezVousÀTaylor) sont devenus viraux.

Face aux réactions, Billboard a retiré la vidéo et publié des excuses publiques : «Nous sommes profondément désolés pour Taylor Swift et tous nos lecteurs et téléspectateurs que dans une vidéo célébrant les réalisations de Swift, nous ayons inclus un clip qui la représentait de manière erronée. Nous avons supprimé le clip de notre vidéo et regrettons sincèrement le tort que nous avons causé avec cette erreur», peut-on lire dans le communiqué.

Un épisode traumatisant pour Taylor Swift

Ce clip, sorti en 2016, avait alimenté la querelle entre Kanye West et Taylor Swift en raison de paroles jugées misogynes : «J'ai l'impression que Taylor et moi allons brièvement encore avoir des relations sexuelles / Pourquoi ? J'ai rendu cette s¨¨¨¨¨ célèbre». Peu de temps après sa sortie, la musicienne avait fermement condamné la chanson et nié avoir approuvé ces propos. À l'époque, Kim Kardashian, épouse du rappeur, avait alors publié un enregistrement partiel d'une conversation téléphonique suggérant que l'artiste avait donné son consentement. Elle l'avait notamment qualifiée de «menteuse» et de «serpent», alimentant un lynchage médiatique.