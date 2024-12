«Je sais pertinemment que je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu» : l'actrice Emilie Dequenne parle de son combat contre le cancer

Émilie Dequenne a donné des nouvelles concernant son combat bataille contre le cancer. Hélas, elles ne sont pas bonnes. La maladie à laquelle elle fait face depuis 2023 est d’une forme très agressive et l’actrice annonce devoir refaire une chimiothérapie.

Un immense courage face à un cancer de plus en plus agressif. Emilie Dequenne, 43 ans, révèle être victime d’une rechute de son cancer. L'actrice de 43 ans, découverte dans «Rosetta» des frères Dardenne - film qui lui a valu le prix d'interprétation féminine au festival de Cannes en 1999 à seulement 18 ans - a appris la déchirante nouvelle seulement un jour avant son entretien pour l’émission «Sept à Huit» au cours de laquelle elle s'est confiée ce dimanche.

Questionnée sur son état de santé, elle a révélé que les choses n'allaient plus dans le bon sens. «Il se trouve que malheureusement, ça n'avance pas bien. Il y a une partie de mon cancer qui répond, une autre qui ne répond pas, voire qui progresse. La partie qui progresse est plus grande que celle qui réduit.», a-t-elle dit, indiquant devoir de nouveau suivre un traitement. «Et me revoilà partie pour la chimio que j'ai connue il y a un peu plus d'un an. Avec une petite dose en plus d'un truc nouveau qui, paraît-il, va surprendre la tumeur, mais qui nécessite hospitalisation et je vais à nouveau perdre mes cheveux...», a-t-elle lancé les larmes aux yeux.

«Au fond de moi, je sais pertinemment que je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu. (…) Je n’ai que 43 ans. Moi, j’ai toujours rêvé de vivre jusqu’à au moins 80 ans et m’endormir définitivement dans mon sommeil. Ça, c’est ce que je demande», a-t-elle dit s'en remettant aux indications des médecins. «Je fais confiance à la médecine. (…) J’espère que la recherche pour mon cancer va continuer d’avancer», a dit la comédienne atteinte, comme le rapporte l’AFP, d’un corticosurrénalome, tumeur maligne de la glande surrénale, pour lequel le pronostic est d’autant plus sombre que cette tumeur est grande.





Une lourde opération

En octobre 2023, Emilie Dequenne avait révélé sur Instagram être atteinte d'une forme rare d'un cancer : «Depuis la mi-août, où j'ai subi une lourde opération en urgence, je continue à me soigner. Ce n'est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire. Croyez-moi !», avait-elle écrit. L'actrice, qui devait à alors tourner plusieurs films jusqu'à fin 2023, avait dû mettre tous ses projets à l'arrêt, après avoir cette intervention médicale.

A propos de la découverte de sa maladie elle a confié dimanche à TF1 : «Sur le coup mon monde s'effondre, je me dis que je vais mourir... Instantanément, j'écris mon testament. Sur le coup, j'écris des volontés, des petites choses qui me viennent, s'il m'arrivait un truc... Sur ce que je veux, enterrée, pas enterrée... Je sais toujours pas ce que je veux, c'est compliqué. J'ai pas envie de mourir tout simplement !»

Après sa première chimiothérapie, en avril dernier, la comédienne avait partagé un message d'espoir en annonçant une : «Rémission complète. Merci à tous pour vos bonnes ondes, vos messages d’amour, et vos prières de tous les horizons. La bataille n’est pas terminée. Je suis sous très haute surveillance et en traitement, mais j’ai un moral d’acier. Que dis-je, une joie de vivre digne d’une princesse qui parlerait aux oiseaux ! Comme quoi, il faut toujours y croire ! Allez, on ne lâche rien ! Jamais». Malheureusement on parlait de «rémission, pas de guerison», a-t-elle souligné dimanche.

Le répit n’aura été que de très courte durée puisque dès août dernier, Emilie Dequenne avait confié devoir de nouveau se concentrer sur sa santé. «Malheureusement, je suis obligée de me concentrer à nouveau sur ma santé. Pour cette raison, je ne pourrai honorer certaines de mes obligations à venir... Je vous tiens évidemment au courant, et j'espère à très vite ! Merci encore mille fois pour tous vos messages, empreints d'amour. I'LL BE BACK», a-t-elle promis à ses nombreux fans qui lui manifestent leur soutien sur les réseaux sociaux.