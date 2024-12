«Un peu ramollo» : Philippe Bouvard donne des nouvelles de son état de santé

Philippe Bouvard a fait une apparition surprise à Cannes, ce samedi 30 novembre, pour la projection du documentaire «Les Milles et une vies de Philippe Bouvard». L’occasion pour le célèbre animateur radio de 95 ans de donner des nouvelles de son état de santé.

Une apparition inattendue. Philippe Bouvard a fait le déplacement, ce samedi 30 novembre sur la scène du théâtre de la Croisette, à Cannes, pour la présentation du documentaire «Les Milles et une vies de Philippe Bouvard». L’animateur radio, qui s’apprête à fêter ses 96 ans, a reçu une ovation debout du public présent dans la salle. Il en a profité pour donner des nouvelles de son état de santé, lui qui se déplace désormais en fauteuil roulant précisent nos confrères de RTL.

«Je vais comme on peut aller quand on entre dans sa 96e année, je suis un peu ramollo, alors pour avoir une perception exacte de l'entourage, c'est raté», a-t-il répondu avec une certaine malice à une question sur sa santé. Philippe Bouvard a également confirmé qu’il prendra sa retraite définitive le 1er janvier 2025 après 60 ans de carrière chez RTL avec l’intention de profiter de ses proches. «Il faut me souhaiter encore quelques années tranquilles, en famille et loin de toutes les conférences», a-t-il indiqué.

Réalisé par Fabrice Gardel, le documentaire «Les Milles et une vies de Philippe Bouvard», dont la diffusion est attendue en janvier sur Paris Première, proposera de retracer la carrière de l’animateur à travers ses archives personnelles. «Mille vies, c'est peut-être beaucoup, mais j'en ai eu au moins 500 parce que j'ai fait tous les métiers. Ce sont des vies professionnelles différentes. C'était chaque fois une autre facette de moi», a-t-il notamment commenté.