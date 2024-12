Taylor Swift : son livre dévoilant les coulisses de sa tournée triomphale dépasse les 800.000 exemplaires vendus en seulement deux jours

Publié le 29 novembre, le nouveau livre de Taylor Swift, intitulé «Taylor Swift : The Eras Tour Book», s’impose déjà comme l’un des best-sellers de l’année.

Taylor Swift continue de battre des records. Selon Circana, qui analyse environ 85 % du marché de la presse écrite, le dernier livre de la pop star, publié le vendredi 29 novembre, s’est vendu à plus de 800.000 exemplaires dès son premier week-end, a rapporté l'Associated Press. Ce succès en fait le livre le plus vendu de la semaine et le lancement éditorial le plus marquant de l’année.

Selon le site, 814.000 exemplaires se sont écoulés pendant le week-end de Thanksgiving, exclusivement via Target, qui a lancé le livre à l'occasion du Black Friday. Ces chiffres impressionnants ont été atteints malgré l’absence de ventes sur Amazon et d’autres plateformes, ainsi que des critiques en ligne de fans ayant relevé des coquilles et erreurs dans l’ouvrage, vendu à 39,99 dollars (environ 38 euros).

Le démarrage fulgurant du livre de Taylor Swift est à peine dépassé par celui des mémoires de Barack Obama, «A Promised Land», qui avait atteint 816.000 ventes lors de sa première semaine en 2020. Cependant, contrairement au livre de l’ancien président américain, disponible dans tous les principaux points de vente, les chiffres de «Taylor Swift : The Eras Tour Book» ne reflètent que les ventes réalisées durant son premier week-end.

La tournée la plus rentable de l’histoire

L'artiste avait annoncé la sortie du livre dans l'émission Good Morning America le 15 octobre dernier, qualifiant l'ouvrage de «rétrospective officielle de la tournée la plus mémorable de [sa] vie». Le livre contient plus de 500 photos et anecdotes inédites de la tournée record de deux ans qui a traversé cinq continents.

Au fil des années et des succès musicaux, la chanteuse est devenue une figure majeure de l’édition, inspirant une variété de livres : biographies, romans d’amour, ouvrages de mode, livres de coloriage, et même un recueil de recettes de cocktails intitulé «Shake It Up». Parmi les autres succès littéraires de 2024 figure notamment le livre pour enfants «Taylor Swift : A Little Golden Book Biography» de Wendy Loggia, vendue à plus de deux millions d'exemplaires depuis sa publication.

Par ailleurs, «The Eras Tour», reconnue comme la tournée la plus rentable de l’histoire avec des recettes estimées à 2 milliards de dollars, se conclura le dimanche 8 décembre à Vancouver, au Canada.