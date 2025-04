«Elle regrette d'en avoir fait un spectacle public» : Katy Perry déplore son comportement pendant la mission spatiale Blue Origin

La chanteuse Katy Perry regretterait son attitude lors de son voyage de 11 minutes dans l’espace, financé par la société d'exploration spatiale du milliardaire Jeff Bezos.

Parmi l'équipe féminine de l'expédition spatiale controversée Blue Origin du 14 avril, aux côtés de Lauren Sánchez, Gayle King, Aisha Bowe, Kerianne Flynn et Amanda Nguyen, Katy Perry a été particulièrement critiqué pour son comportement, jugée «exagéré», pendant et après l’expédition.

«Katy ne regrette pas d'être allée dans l'espace. Cela a changé sa vie. Ce qu'elle regrette, c'est d'en avoir fait un spectacle public», a déclaré une source interne au média britannique Daily Mail.

À son retour sur Terre dans le désert du Texas, la musicienne s'est immédiatement arrêtée et a brandi une marguerite, en hommage à sa fille de quatre ans, Daisy Dove Bloom, qu'elle partage avec son fiancé Orlando Bloom, vers le ciel. Elle est ensuite descendue de la capsule et s'est agenouillée pour embrasser le sol.

Who else did not care one bit that Katy Perry went to space yesterday? pic.twitter.com/AWAONpyrw9

Lors d'une conférence de presse suivant l'événement, qualifié «d'historique» par ses initiateurs, elle a expliqué se sentir «super connectée à l'amour». Elle a également remercié un journaliste qui l'avait qualifiée d'astronaute et a déclaré que leur voyage entièrement féminin «a toujours été une question d'amour et d'appartenance».

Selon la source, Katy Perry regretterait désormais d'avoir «embrassé le sol» et ses «moments rapprochés de la caméra» à l'intérieur de la fusée. Durant ces instants, elle a notamment promu la setlist de sa prochaine tournée et chanté le titre «What a Wonderful World» de Louis Armstrong.

La pop star «souhaiterait que les images vidéo de l'intérieur de la capsule ne soient jamais montrées».

À l'instar des internautes, de nombreuses célébrités, tels que Emily Ratajkowski, Olivia Wilde, Olivia Munn et Amy Schumer, ont exprimé leur désapprobation, qualifiant notamment l'événement de «parodie».

Même la chaîne de restauration rapide Wendy's s'est amusée du vol Blue Origin en commentant une photo de Katy Perry en combinaison spatiale, demandant de la «renvoyer» dans l'espace. Sa rivale de longue date, la chanteuse Kesha, a alimenté la polémique en publiant une photo d'elle buvant dans un verre du fast-food. La musicienne a estimé que cela «ajoutait de l'huile sur le feu».

Outre le comportement de l'équipage, le manque d'authenticité de la démarche féministe, ou la publicité déguisée pour l'entreprise de tourisme spatial de Jeff Bezos, l'impact environnemental de ce vol spatial, libérant des tonnes de gaz à effet de serre, a été dénoncé.

La surprise a été d'autant plus grande qu'une vidéo de Katy Perry pour l'UNICEF en 2015, mettant en lumière les effets négatifs du changement climatique sur les enfants à travers le monde, a refait surface en ligne. Son engagement faisait suite à sa nomination comme Ambassadrice de bonne volonté de l'organisation en 2013.

Katy Perry is catching allot of backlash for going into space, creating more carbon emissions in a single flight than most of us do all year. Back in 2015 she made a video for UNICEF highlighting the dangers of man made climate change. She’s being called out for the hypocrite… pic.twitter.com/LQ2mMBZaII

— SonnyBoy (@gotrice2024) April 17, 2025