David Beckham, Paris Hilton, Charles III... Comment les célébrités ont-elles fêté Pâques cette année ?

Alors que certains participent à des pratiques plus traditionnelles comme la prière ou la messe à Pâques, d'autres apprécient une interprétation plus laïque de cette fête. Voici comment les célébrités ont fêté l'événement cette année.

Kris Jenner

La matriarche a fêté Pâques en publiant sur son Instagram une série de photos montrant ses enfants Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie et Rob au fil des ans. Parmi les photos figurait notamment son défunt mari, Robert Kardashian.

Elle a également publié des photos de sa décoration festive. La table présentait des assiettes ornées d'œufs de Pâques aux couleurs pastel et des porte-serviettes en forme de lapin. Au centre, plusieurs compositions florales aux teintes violettes et roses étaient disposées. La table était bordée de carottes et d'asperges, ajoutant une touche printanière à l'ensemble.

«Joyeuses Pâques à tous ! Je voulais juste vous montrer ma table, qui est en fait celle du dîner de ce soir. Mais je prends tellement de plaisir à mettre la table pour les fêtes et à la rendre vraiment spéciale pour ma famille. J'adore, j'adore, j'adore faire ça», a-t-elle dans une story.

Kylie Jenner

La dernière du clan Kardashian a notamment filmé sa mère montrant des friandises à ses deux petits-enfants, Stormi et Aire, lors de la fête.

Instagram / Kylie Jenner

Tous les enfants ont participé à un atelier de fabrication d'animaux en peluche et profité d'un buffet de sucreries, composée de friandises au riz soufflé avec un glaçage et des vermicelles, des mini-cupcakes arc-en-ciel, des cupcakes au chocolat ornés d'un glaçage bleu représentant un canard, ainsi que d'autres desserts festifs.

Kim Kardashian

La star de télé-réalité a partagé des photos des fêtes en famille, avec ses plus jeunes enfants, Chicago West (7 ans) et Psalm West (5 ans), qu'elle a eu avec le rappeur Kanye West, profitant des festivités.

Instagram / Kim Kardashian

David Beckham

Le footballeur a partagé des images de ses enfants, Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper, afin de célébrer Pâques. Il a également partagé un selfie arborant une paire d'oreilles de lapin roses et blanches, ainsi qu'une image de Victoria se relaxant sur un bateau, portant elle aussi les oreilles.

Instagram / David Beckham

Instagram / David Beckham

Paris Hilton

Paris Hilton a organisé une adorable fête pour ses enfants : Phoenix, 2 ans, et sa fille London, 1 an, qu'elle partage avec son mari et entrepreneur Carter Reum.

«Je me prépare pour Pâques avec mes petits lapins. Je me sens comme une maman chanceuse ! Je savoure chaque instant magique avec mes magnifiques bébés», a-t-elle écrit.

Lindsay Lohan

La comédienne a partagé une photo d'elle se prélassant au bord de la piscine dans un haut fleuri et des lunettes de soleil foncées. «Joyeuses Pâques !», a indiqué la star.

Snoop Dogg

Le rappeur a célébré avec humour en postant une photo de lui et de sa femme, Shante Broadus, sur Instagram. «Joyeuses Pâques de la part de la famille Broadus», a-t-il indiqué en légende.

Connu pour sa consommation de marijuana, le musicien s'est également moqué du dimanche de Pâques qui tombe le 20 avril, ou 4/20, officieusement reconnu comme un jour de promotion de la consommation libre de cannabis aux États-Unis.

Sur X, il a partagé un mème montrant une image de lui en costume de lapin, accompagnée de la légende : «Quand le 420 tombe le dimanche de Pâques».

Le roi Charles et la reine Camilla

Pour le couple royal, Pâques est un moment de foi important. Le roi Charles III et son épouse ont assisté à un service pascal à la chapelle Saint-Georges de Windsor (Angleterre).

King Charles III and Britain's Queen Camilla photographed leaving St George's Chapel after attending the Easter Matins service.



Don’t they look lovely? #KingCharlesIII#QueenCamillapic.twitter.com/COvTwJ4WFS — Remoulade Sauce (@Remisagoodboy) April 20, 2025

Rendez-vous crucial dans le calendrier du monarque de 76 ans, qui est gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, ils étaient notamment accompagnés de la princesse Anne, du prince Andrew, du prince Edward et d'autres membres de la famille royale.

Nicole Kidman

Pâques est une affaire de famille pour la star australienne, qui a posé avec sa sœur Antonia pour marquer la célébration des fêtes à Nashville, dans le Tennessee. Les frères et sœurs, ainsi que leurs enfants, étaient tous gracieux dans des robes de Pâques très en phase avec le thème. 

Easter celebrations gave fans a rare glimpse into Nicole Kidman's world away from Hollywood.https://t.co/j7DxilOfH0 — PerthNow (@perthnow) April 21, 2025

Jennifer Lopez

Cette année, pas de grande célébration pour la chanteuse, qui a publié quelques clichés du week-end de vacances sur Instagram. «Je suis reconnaissante d'avoir FaceTime les jours comme aujourd'hui. Joyeuses Pâques de la part de cette maman qui travaille et qui bouge !», a-t-elle écrit en légende d'une jolie capture d'écran d'un appel vidéo avec ses jumeaux, Emme et Max.