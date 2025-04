L'actrice Kristen Stewart enfin mariée à sa compagne Dylan Meyer après 3 ans de fiançailles

L'actrice Kristen Stewart a enfin dit «oui» à sa fiancée Dylan Meyer, lors d'une cérémonie intimiste organisée ce dimanche à Los Angeles.

La bague au doigt et le sourire aux lèvres. Loin des caméras, l'actrice Kristen Stewart a épousé Dylan Meyer ce dimanche 20 avril, plus de trois ans après les fiançailles de la comédienne révélée par la saga «Twilight» avec la scénariste.

L'ancienne compagne de Robert Pattinson et sa désormais épouse Dylan Meyer se sont unies lors d'une cérémonie en toute intimité à leur domicile de Los Angeles le 20 avril, selon le média américain TMZ, qui a dévoilé quelques clichés des noces.

«C'était vraiment mignon»

Les deux artistes avaient officialisé leur relation en 2019, avant de confirmer leurs fiançailles en novembre 2021. «Ce n'est pas évident que ce soit moi qui fasse la demande, vous voyez ce que je veux dire ? Avec deux filles, on ne sait jamais qui va remplir ce rôle étrange de l'homme ou de la femme, même si on ne pense pas en ces termes», a déclaré Kristen Stewart lors d'un épisode du Howard Stern Show.

«Et, vous savez, elle a réussi. C'était vraiment mignon. Elle s'est très bien débrouillée. Nous allons nous marier, c'est en train de se faire», a ajouté celle qui a incarné Blanche-Neige au cinéma. Une fois la bague de fiançailles enfilée autour de l'annulaire, la comédienne de 35 ans partageait ses envies de «fête».

«Je veux rester à la maison. Je veux être à Los Angeles pour que tous mes amis puissent venir», avait-elle partagé dans l'émission SiriusXM. «Mais je veux que ce soit fait dans l'intimité. Je ne veux pas défiler au milieu d'une allée. Avec Dylan, nous allons juste se tenir debout, sceller notre engagement en prononçant nos voeux et faire la fête après. Le mariage c'est une bonne excuse pour se retrouver et se dire «Je t'aime» devant tous nos proches», avait ajouté l'actrice révélée au grand public à seulement 18 ans.

Qui est son épouse Dylan Meyer ?

Si Kristen Stewart, injustement résumée à son rôle dans la saga de vampires «Twilight», a une filmographie longue comme le bras et fait régulièrement la couverture de magazines féminins, son épouse Dylan Meyer semble plus éloignée des projecteurs. Même si elle a débuté sa carrière en tant qu'actrice en tournant dans plusieurs courts-métrages, elle a rapidement ressenti l'envie de passer derrière la caméra et a enfilé la casquette de scénariste avec le long-métrage «XOXO», sorti en 2016.

Cette année, Dylan Meyers a annoncé faire participer sa récente femme Kristen Stewart à l'écriture pour un nouveau long-métrage «The Wrong Girls», dont le tournage a débuté en février dernier et dont la sortie est prévue en 2026.

Leur amour désormais scellé, Kristen Stewart et Dylan Meyers semblent en bonne voie pour accueillir des enfants. Un désir que l'actrice de «Charlie's Angels» ne cache pas, puisqu'en février 2024, elle révélait dans les colonnes du magazine The Rolling Stones qu'il était «impossible de ne pas avoir d'enfants» et qu'elle avait «vraiment envie que cela se produise».