«Twilight» : Kristen Stewart «adore le penchant gothique et gay» de la saga

Kristen Stewart a confirmé ce que de nombreux fans de «Twilight» disent depuis des années : la saga a un penchant gay.

Kristen Stewart est convaincue que «Twilight» – sa franchise cinématographique sur une adolescente prise dans un triangle amoureux avec un vampire et un loup-garou – a des connotations queer majeures. «Je ne peux le voir que maintenant», a déclaré la star, qui s'est publiquement révélée bisexuelle en 2017, dans une nouvelle interview avec Variety. «Je ne pense pas que ça ait nécessairement commencé de cette façon, mais je pense aussi que le fait que j'étais là-bas s'est propagé. C'est un film tellement gay.»

Dans les films - adaptés des romans à succès de Stephenie Meyer - l’actrice incarne Bella Swan, une lycéenne attirée par le vampire sexy Edward Cullen (Robert Pattinson), malgré les implications dangereuses de sa nature. Bella se soucie également profondément de son ami Jacob Black (Taylor Lautner), qui est lui aussi un monstre puisqu’il est un loup garou. «Je veux dire, Jesus Christ; Taylor, Rob et moi, et c'est tellement caché et pas bien», a déclaré Stewart. «Une femme mormone a écrit ce livre. Il s'agit d'oppression, de désir, de vouloir ce qui va vous détruire. C'est un penchant très gothique et gay que j'adore», a-t-elle ajouté.

Membre actif de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, Stephenie Meyer avait reconnu que sa foi avait influencé sa narration, notamment en évitant le «sexe gratuit», l'alcool, les drogues et les injures. Dans une interview accordée au Time en 2008, elle avait déclaré également que résister à la tentation était un thème clé de «Twilight», en particulier en ce qui concerne la soif d'Edward pour le sang de Bella. «Je pense vraiment que c'est la métaphore sous-jacente de mes vampires», dit-elle. «Peu importe où vous êtes coincé dans la vie ou ce que vous pensez devoir faire ; vous pouvez toujours choisir autre chose. Il y a toujours un chemin différent.» Cependant, les fans de «Twilight» sont nombreux à avoir eu une lecture queer du film. Encore plus depuis que Kristen Stewart s’est explicitement révélée bisexuelle.

Coming-out

Kristen Stewart avait fait son coming-out lors d'un monologue au Saturday Night Live en 2017, mais, comme elle l'a confié à Variety, «ce n'était pas comme si je me cachais (avant). J'étais si ouvertement avec ma petite amie pendant des années à ce moment-là.»

Dans son monologue, elle avait fait référence aux différents tweets de Donald Trump sur sa séparation d'avec Robert Pattinson (avec qui elle a vécu une romance hors écran de 2009 à 2013), et sur sa liaison avec le réalisateur Rupert Sanders. «Le président n'est pas un grand fan de moi», avait-elle déclaré. «Mais ce n'est pas grave. Et Donald, si tu ne m'aimais pas à l'époque, tu ne m'aimeras probablement pas maintenant, parce que (…) je suis tellement gay, mec.»

Kristen Stewart a annoncé ses fiançailles avec la scénariste Dylan Meyer en 2021. Elle présentera deux films au festival de Sundance 2024 (qui se déroulera du 18 au 28 janvier) : «Love Lies Bleeding», dans lequel l'ancienne star de «Twilight» interprète une responsable de salle de sport dont la relation avec une culturiste bisexuelle tourne mal. Elle est aussi à l'affiche de «Love me», un mystérieux film sur une «romance post-apocalyptique entre une bouée et un satellite».