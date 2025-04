«Bien sûr que j'ai été déçue» : Demi Moore revient sur sa défaite lors de la dernière cérémonie des Oscars

L'actrice Demi Moore, sacrée lors de la dernière édition des Golden Globes, est revenue sur la cérémonie des Oscars, d'où elle est repartie bredouille.

Une demi-déception pour une grande actrice. A 62 ans, Demi Moore obtient enfin la reconnaissance qu'elle mérite après sa prestation remarquée dans le film «The Substance». Une incarnation qui lui aura valu le Golden Globe de la meilleure actrice, mais pas la tant convoitée statuette des Oscars, attribuée à Mickey Madison.

Alors qu'elle était invitée du sommet annuel Time100 ce mercredi 23 avril, la comédienne révélée dans le film «Ghost» a répondu aux affirmations selon lesquelles elle «aurait dû gagner l'Oscar» et à la question de si elle se voyait sur la scène de la cérémonie un jour pour y récupérer une récompense.

«Quelle leçon dois-je tirer de tout ça ?»»

En guise de réponse, Demi Moore s'est montrée très ouverte aux propositions. «Ce serait bien. Je ne peux pas dire que je serais fâchée», a déclaré l'actrice à propos de sa possible victoire aux Oscars. «Mais la question : "Aurais-je dû gagner ?" n'est certainement pas celle que je me pose. Parce que je n'ai pas gagné. J'adhère vraiment à l'idée que dans la vie, tout arrive pour moi, et non pas contre moi», a partagé la superstar des années 90.

«Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de déception, de douleur, ni que les choses se passent comme je le souhaiterais. Mais en regardant les choses sous cet angle, cela me permet de prendre du recul et de me demander : "Quelle leçon dois-je tirer de tout ça ?"», a ajouté Demi Moore, la défaite visiblement encore en travers de la gorge, alors qu'elle était désignée favorite dans la course aux Oscars.

Et la comédienne de 62 ans s'est livrée sans fard lors de l'événement Time100, sommet qui met en lumière chaque année «des solutions pour encourager l'action vers un monde meilleur». «Bien sûr que j'ai été déçue», a-t-elle déclaré à propos de sa défaite face à Mickey Madison, volcanique dans le film de Sean Baker «Anora».

«Il me reste encore du travail à faire»

Mais pour celle qui avait été désignée comme une «actrice pop-corn» par un producteur hollywoodien, l'un des plaisirs de la saison des récompenses était de passer du temps avec les autres nominées. «J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Mikey Madison et je trouve qu'elle a livré une performance incroyable», a déclaré Demi Moore. «C'est étrange qu'il y ait une compétition de toute façon», a t-elle ajouté.

Si Demi Moore a pu considérer une victoire aux Oscars comme un moment d'«achèvement» pour son parcours avec «The Substance», elle réalise aujourd'hui : «Le message est qu'il reste encore du travail à faire. Ce chapitre n'est pas terminé». «Je suis désolée pour tous ceux qui avaient placé des espoirs en moi. Parce que j'ai ressenti une grande déception collective qui semblait encore plus grande que moi», a poursuivi l'actrice.

Dans l'épopée chirurgicale «The Substance», le personnage incarné par Demi Moore a l'opportunité de vivre un jour sur deux dans la peau d'une jeune femme dans la vingtaine à la plastique parfaite. Une période dans laquelle l'actrice ne retournerait pour rien au monde, puisqu'après avoir été élue plus belle femme du monde par le magazine américain «People», Demi Moore a confié s'être «torturée» pour conserver un physique de rêve.