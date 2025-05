Met Gala 2025 : pourquoi LeBron James, président d'honneur de la soirée, était-il absent ?

Président d’honneur de l’édition 2025 du MET Gala, la star du basket LeBron James n’a pas foulé le tapis rouge du Metropolitan Art Museum hier soir. L’athlète a annulé sa participation en raison d’un problème de santé.

Une blessure handicapante. Nommé président d’honneur du célèbre MET Gala cette année, la star de la NBA, Lebron James, n’a pas assisté à la soirée la plus en vogue de la saison qui s’est tenue hier soir à New York. Le sportif a annulé sa venue quelques heures avant le coup d’envoi de l’événement. Une absence liée à des problèmes de santé, a expliqué l’athlète dans une message publié sur le réseau X. «Malheureusement, en raison de ma blessure au genou contractée à la fin de la saison, je ne pourrai pas assister au Met Gala à New York ce soir, comme tant de gens me l'ont demandé et m'ont félicité !», a noté la star des parquets.

Unfortunately because of my knee injury I sustained at the end of the season I won’t be able to attend the Met Gala in NY tonight as so many people have been asking and congratulating me on! Hate to miss an historical event! My beautiful powerful Queen will be there holding the…

— LeBron James (@KingJames) May 5, 2025