«C’est fou comme tu es si belle» : la touchante déclaration d'amour de Jamel Debbouze à sa femme Mélissa Theuriau

Sur les réseaux sociaux, l’humoriste Jamel Debbouze a adressé un tendre message à sa femme, la journaliste Mélissa Theuriau, qui vient de fêter ses 47 ans.

Une belle déclaration. Mariés depuis dix-sept ans, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze sont toujours autant amoureux, comme en témoigne la dernière publication de l’humoriste. À l’occasion de l’anniversaire de sa femme, qui a soufflé sa 47e bougie ce vendredi, l’acteur franco-marocain a pris la plume pour lui témoigner son amour.

«Le temps passe et ne te calcule pas. C’est fou comme tu es si belle !», a-t-il écrit sur son compte Instagram, suivi par près de deux millions de personnes. «Joyeux anniversaire mon amour. Reste libre, désinvolte, curieuse et engagée. Je t’aime ma vie», a-t-il poursuivi en légende de sa publication, qui n’a pas manqué d'attendrir les fans du couple.

Pour accompagner son tendre message, Jamel Debbouze a posté deux clichés, un de Mélissa Theuriau à la plage, et un autre montrant les deux tourtereaux le jour de leur mariage, vêtus d’une tenue traditionnelle marocaine.

Plutôt discret sur sa vie privée, le couple s’est dit «oui» en mai 2008, un an après leur rencontre, lors du festival de Cannes. Pour mémoire, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze sont les heureux parents de deux enfants. Léon, 16 ans, qui a intégré l’équipe U16 du Paris Saint-Germain, et Lila, 13 ans, qui est maintenue à l’abri de l’attention médiatique.