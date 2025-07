Tom Cruise et Ana de Armas confirment leur romance en se tenant la main lors d'une escapade

Tom Cruise et Ana de Armas ont été aperçus main dans la main, un geste d’affection en public rare pour les deux stars qui semblent avoir ainsi confirmé leur romance.

Ils ne se quittent plus. Tom Cruise et Ana de Armas seraient ensemble depuis des mois, mais étaient jusqu’à présent restés très discrets en matière de gestes d’affection en public.

Or l'acteur, âgé de 63 ans, et la star de «Ballerina», âgée de 37 ans, semblent s'être décidés ce week-end à confirmer qu'ils sont en couple. TMZ a publié ce mardi des photos prises alors qu'ils passaient du temps ensemble dans le Vermont. Des clichés sur lesquels on peut pour la première fois les voir se tenir main dans la main.

Le média rapporte que lors de leur escapade «romantique» à Woodstock, ils ont «traversé un parc national, fait du shopping, puis se sont arrêtés pour une glace». Quelques jours plus tôt, les deux stars vues au concert d'Oasis au stade de Wembley à Londres.

Lorsque les rumeurs de romance entre eux avaient commencé à circuler il y a quelques mois, il avait été rapporté qu’ils se préparaient à travailler ensemble sur un film d'action intitulé «Deeper» réalisé par Doug Liman.