«Je crois qu'il ne voulait pas que je sois sa partenaire» : Michael Douglas aurait refusé de passer des essais avec Sharon Stone pour «Basic Instinct» après une vive dispute

Si jouer dans «Basic Instinct» a changé la vie de Sharon Stone, l'actrice qui avait à l'époque enflammé la caméra a affirmé qu'une dispute antérieure avec Michael Douglas, son partenaire à l'écran, a failli compromettre ses chances d'obtenir le rôle.

Happy end. Si la légende raconte que de nombreuses actrices ont refusé le rôle de Catherine Tramell, la séductrice au pic à glace dans le film «Basic Instinct», Sharon Stone nourrissait de son côté un désir immense de décrocher le rôle. Un passage au casting rendu difficile du fait de sa co-star Michael Douglas, avec qui l'actrice se serait disputée quelques temps avant les auditions.

«Michael Douglas ne voulait pas se montrer nu à l'écran avec une inconnue», a déclaré l'égérie Dior au magazine Business Insider. «Mais c'était aussi pour une autre raison : nous nous étions disputés avant cela», a lâché la comédienne.

Une dispute au Festival de Cannes

Alors que Sharon Stone et Michael Douglas étaient de sortie avec un groupe d'amis communs lors du Festival de Cannes, la sulfureuse blonde a déclaré avoir entendu l'acteur parler de manière désobligeante d'une de ses connaissance, et avoir pris la défense de cette personne. Une remarque qui poussa le fils de Kirk Douglas à hurler à l'actrice : «Qu'est-ce que t'en sais ?»

«Il a crié ça devant tout le monde !», s'est souvenue Sharon Stone. «Et je ne suis pas du genre à dire : “Oh, excusez-moi, monsieur la superstar.” J'ai repoussé ma chaise et lui ai dit : “Allons dehors.” C'est comme ça qu'on s'est rencontrés», a ajouté celle qui a longtemps porté comme un fardeau la provocante scène culte de l'interrogatoire, qui avait d'ailleurs valu au réalisateur Paul Verhoeven une gifle de la part de l'actrice, ignorant qu'un focus caméra sur ses parties intimes figurerait au montage final.

Celle qui a tourné devant Martin Scorsese pour le film «Casino» a raconté que les deux acteurs ont alors quitté le lieu où ils se trouvaient pour se rendre à l'extérieur. «Je lui ai expliqué ce que je savais de quelle famille il parlait, et que j'étais la meilleure amie des parents, mais également très proche de leurs enfants. Puis on s'est séparés, je ne dirais pas en meilleurs amis, mais de manière amicale. Donc, pour le casting de “Basic Instinct”, j'étais persuadée qu'il ne voulait pas que je sois sa partenaire à l'écran», se remémore la comédienne de 67 ans.

L'alchimie entre Sharon Stone et Michael Douglas crève l'écran dans «Basic Instinct», sorti en 1992. ©Allociné

Une tension bénéfique pour le film

Contacté par le média Business Insider, le représentant de Michael Douglas a déclaré que la légende hollywoodienne ne se souvenait pas avoir vu ou connu Sharon Stone avant que le réalisateur Paul Verhoeven ne lui montre le bout d'essai d'actrice pour «Basic Instinct». «La seule fois où Michael se souvient d'eux à Cannes ensemble, c'était pour la projection et la promotion du film», a-t-il ajouté.

Avec le recul, Sharone Stone a avoué que la tension palpable entre elle et Michael Douglas avait contribué au succès du film, son personnage ne se laissant jamais intimider par Nick Curran, l'impitoyable détective interprété par le comédien, aujourd'hui âgé de 80 ans.

«Ça a très bien fonctionné, car je n'étais pas perturbée s'il me criait dessus», a-t-elle poursuivi. «Finalement, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde, et ce, encore aujourd'hui. Je l'admire énormément», a ajouté celle qui a éclaboussé le film de son talent de séductrice.

Le magazine américain Variety avait rapporté le mois dernier que United Artists (Amazon MGM Studios) et le producteur Scott Stuber («Ted», «Love, et autres drogues») avaient acquis les droits d'un reboot de «Basic Instinct», avec le retour du scénariste du film original, Joe Eszterhas. On ignore pour le moment si Sharon Stone sera de la partie, après avoir accepté de tourner dans la suite du film culte sortie en 2006, «Basic Instinct 2», méprisée par la critique.