«Il n'y a rien de mal à utiliser ce que la nature vous a donné» : Sharon Stone défend Sydney Sweeney après la controverse de sa publicité pour des jeans

Sharon Stone était présente ce mercredi à l'événement «Power of Women LA» organisé par le magazine américain Variety, afin de remettre un prix à Sydney Sweeney, l'une des lauréates de la soirée. La blonde insoumise de «Basic Instinct» en a profité pour revenir sur la polémique crée par la nouvelle égérie d'American Eagles.

Sydney Sweeney has great friends. Alors que l'actrice de 28 ans travaille depuis plusieurs mois sur la saison 3 de la série «Euphoria», sa partenaire de jeu Sharon Stone a pris sa défense après la controverse suscitée par la dernière campagne de publicité d'Americain Eagles. Apparaissant moulée dans une paire de jeans, Sydney Sweeney et son décolleté captivent la caméra alors qu'elle se penche sur le capot d'une voiture, le tout accompagné d'une voix-off concluant «Sydney Sweeney has great jeans/genes» («Sydney Sweeney a de bons jeans/gènes» en français).

Des réactions négatives étaient alors tombées en cascade, affirmant que cette publicité glorifiait l'héritage blanc et avait opté pour un regard rétrograde sur le physique de l'actrice, révélée par son rôle de Cassie dans la série «Euphoria». Il n'en fallait pas plus pour que l'actrice Sharon Stone, elle-même reléguée au rang de sex-symbol après son apparition remarquée (et remarquable) dans le film «Basic Instinct», sorti en salles en 1992, ne vienne en aide à sa nouvelle protégée.

«Il n'y a aucun mal à utiliser nos atouts pour se sentir sexy»

«Il n'y a rien de mal à utiliser ce que la nature vous a donné. Vraiment, il n'y a aucun problème», a déclaré Sharon Stone à la rédactrice en chef du magazine Variety, exprimant ainsi son soutien à Sydney Sweeney. «Il est difficile d'être sexy, et je pense que nous le savons tous. Il n'y a vraiment aucun mal à utiliser tout nos atouts pour se sentir sexy. Chacun a une expression unique de sa beauté, son propre atout, et vous êtes censé aller le chercher. Pourquoi n'auriez-vous pas le droit de vous sentir beau ou belle ?», a déclaré l'actrice de «Casino».

Tentant de rassurer sa partenaire de tournage, Sharon Stone est alors revenue sur une anecdote qu'elle a conté à Sydney Sweeney. «Tu sais, j'ai été marraine d'une association avec Jane Goodall, et quand Jane a fait la couverture du magazine Life pour son travail avec les gorilles, elle portait un short et une chemise de safari, assise avec l'un des animaux. En voyant ça, des scientifiques se sont exclamés : "Elle n'a fait la couverture du magazine que parce qu'elle avait de belles jambes". Et Jane a répondu : "Eh bien, si c'est le cas, cela m'a aidée à obtenir plus d'argent pour mes recherches"», a déclaré Sharon Stone.

«Sydney m'a ensuite répondu : «Elle avait raison, et je suis sûre d'avoir rapporté un milliard de dollars à la marque de jeans, et ça me va. Parce que, tu sais quoi ? Quoi qu'il arrive je trouverai toujours du travail», a conclu celle qui a longtemps souffert de son image de femme fatale.

Sharon Stone est une nouvelle recrue de la distribution de la saison 3 d'«Euphoria», plongée au coeur de la psyché adolescente dans une ville américaine en apparence bien rangée. Trois ans après la diffusion de la saison 2, Sydney Sweeney reprend son rôle de lycéenne torturée, tout comme ses co-stars Zendaya, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie et bien d'autres. Et bien que la cow-girl de «Mort ou vif» fasse sa première apparition au casting de la série, elle se dit fan de longue date d'«Euphoria». «J'ai dû la regarder pour la 67e fois pour me remettre à jour», a plaisanté Sharon Stone. «Ce fut un immense plaisir de travailler avec ces jeunes gens extraordinaires», a t-elle conclu.