«Cela a fait de moi une icône, mais cela ne m'a pas apporté le respect» : Sharon Stone revient sur la scène de croisement des jambes dans «Basic Instinct» 

Sharon Stone exprime des sentiments contrastés quant à son emblématique rôle dans le film «Basic Instinct» et ses relations avec le réalisateur, Paul Verhoeven.

Le croisement de jambes dans «Basic Instinct» (1992) a fait d'elle une star internationale. Sharon Stone est récemment revenue sur son rôle et les conditions de tournage de cette séquence devenue culte. «Ça a fait de moi une icône, mais ça ne m'a pas apporté le respect», a déclaré l’actrice à propos de la scène. «Mais est-ce que je recommencerais ? On n'a pas l'occasion de faire ces choix dans la vie. Je ne participe pas à ce monde imaginaire de cette façon», a-t-elle ajouté.

Comme le rappelle EW, dans ses mémoires de 2021, «The Beauty of Living Twice», la star avait précédemment déclaré qu'elle avait été trompée en apparaissant sans sous-vêtement le jour du tournage de la scène, affirmant que le réalisateur lui avait simplement dit : «Nous ne pouvons rien voir - j'ai juste besoin que tu enlèves ta culotte, car le blanc reflète la lumière, donc nous savons que tu portes une culotte.»

L'actrice avait également déclaré qu'elle n'avait pas vu la «scène de la vulve» avant d'assister à une projection du film au côté de Paul Verhoeven. Elle avait ajouté qu'ignorant totalement avant cela qu'elle serait nue à l'écran, elle était «allée à la cabine de projection pour gifler Paul», et qu'elle avait ensuite quitté les lieux et appelé son avocat. Le réalisateur avait par la suite rétorqué que Sharon Stone «savait exactement ce que nous faisions» et n'avait pas été induite en erreur pendant le tournage.

Un point de vue différent avec le recul

Dans son récent entretien avec Business Insider, Sharon Stone revient sur ses propos et explique : «Je suis convaincue qu'aucun d'entre nous ne savait à l'époque ce que nous aurions avec cette image, et quand Paul l'a reçue, il ne voulait pas la perdre et il avait peur de me la montrer», a-t-elle déclaré au média. «Et je comprends cela.»

A propos de la séquence elle a ajouté : «Une fois que j'ai eu le temps de me calmer, je ne l'ai pas obligé à la retirer du film alors que j'en avais légalement le droit (…) je ne l'ai pas fait parce qu'une fois que j'ai eu la possibilité de prendre du recul, j'ai compris, en tant que réalisatrice, et non en tant que la fille du film, que cela rendait le film meilleur.»

«Paul Verhoeven et moi entretenons une relation formidable, a-t-elle ajouté. Je retravaillerais avec lui sans hésiter. Nous nous comprenons tous les deux. Même si nous avons des façons différentes d'en parler en public, nous comprenons très bien ce qui s'est passé concernant la scène de l'entrejambe.»