La nièce de Lady Diana, Lady Kitty Spencer, partage de rares photos avec sa fille Athena

En vacances sur la côte proche de New-York, la nièce de Diana a dévoilé de rares clichés de sa fille Athena. Au côté de son mari, la mannequin Lady Kitty Spencer a fait le bonheur de ses abonnés.

On sourit pour la photo. Profitant de l'été sur la côte Est des Etats-Unis, Lady Kitty Spencer a partagé sur son compte Instagram de précieux souvenirs de ses vacances sous le soleil des Hamptons aux côtés de la cousine des princes William et Harry, son mari Michael Lewis ainsi que sa fille, Athena.

Dans un carrousel publié sur le compte Instagram de l'aristocrate britannique, on peut ainsi voir la quinzaine de photos qu'elle a partagée avec ses 719.000 abonnés. Des clichés sur lesquels on aperçoit notamment la nièce de Lady Diana, grand sourire aux lèvres, posant avec sa fille Athena.

Agée de deux ans, la blondinette y apparaît allongée dans le sable, vêtue de la même manière que sa chère maman, avec un pull floqué du drapeau américain. En légende de son post, la phrase «Le bonheur dans les Hamptons» accompagne les adorables photos.

Une famille unie, immortalisée pour la première fois en vidéo, où l'on distingue aussi Kitty Spencer et son mari Michael Lewis, soulevant par les bras la petite Athena pour la protéger du ressac. La fille de Charles Spencer, frère cadet de celle qui fut princesse de Galles, a ensuite dévoilé des clichés pris au milieu du jardin fleuri de leur maison de vacances. On y aperçoit la chevelure dorée de sa fille, sans toutefois dévoiler son visage. Devant un moulin, à la plage, dans une serre, faisant de la pâte à sel ou s'approchant de chèvres, la petite fille semble passer des vacances reposantes auprès de ses parents.

Une famille discrète

Membre d'une famille surexposée, la nièce de Lady Diana avait longtemps attendu avant d'annoncer la naissance de sa fille, puis d'en dévoiler le prénom. C'est le 10 mars 2024 que Kitty Spencer avait révélé l'heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux. «C'est la joie de ma vie d'être ta maman, mon petit bout. Je t'aime inconditionnellement. Bonne fête des Mères à celles qui la célèbrent aujourd'hui», avait-elle rédigé, comblée de bonheur.

Mariée au milliardaire Michael Lewis, l'homme d'affaires n'apparaît que très rarement au côté de son épouse sur le compte Instagram de cette dernière, ni lors d'événements mondains où se pressent les photographes. Leur union avait néanmoins attiré l'attention, les deux tourtereaux s'étant dit «oui» le 24 juillet 2021 lors d'une cérémonie de mariage féérique organisée à la villa Aldobrandini, dans le centre de Rome. Une journée placée sous le signe du luxe et de l'opulence, la jeune mariée ayant porté cinq robes de la griffe Dolce&Gabana le jour de la cérémonie.

Agé de 66 ans, le désormais mari de Kitty Spencer est déjà père de trois enfants, nés de son premier mariage avec une femme prénommée Leola. C'est en 2018 que Michael Lewis avait fait la connaissance de Lady Kitty, de 31 ans sa cadette. Leur relation avait été ensuite rendue publique un an plus tard, le couple ayant été aperçu quittant ensemble un hôtel new-yorkais.