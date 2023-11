Lady Diana : où la princesse repose-t-elle et est-il possible d'aller se recueillir sur sa tombe ?

En septembre 1997, les obsèques de la princesse Diana ont provoqué une incroyable ferveur populaire. Plus d'un million de personnes se sont inclinées au passage de son cercueil, avant la cérémonie religieuse à Westminster. Où sa dépouille repose-t-elle aujourd'hui, et est-il possible d’aller s’y recueillir ?

Le dimanche 31 août 1997, le monde apprenait la mort brutale de Diana Spencer à la suite d'un d'accident de voiture survenu sous le pont de l’Alma, à Paris. Vingt-six ans après, ses nombreux fans continuent de saluer sa mémoire en déposant des fleurs devant le palais de Kensington, à Londres, où elle avait jadis résidé. Mais c’est en réalité dans le parc du domaine familial d’Althorp, dans le Northamptonshire (au centre de l’Angleterre), où vit son frère Charles Spencer, que repose la princesse décédée à seulement 36 ans.

La BBC a rapporté que c'était lui qui avait pris la décision de l'enterrer sur le terrain de la maison où ils ont tous deux grandi. Le corps a plus précisément été enterré sur une petite île d'un lac ornemental baptisé «The Oval» dans le parc d'Althorp. La zone est couverte d'arbres qu’on dit plantés par Diana elle-même et ses fils, le prince William et le prince Harry.

Le projet initial était que Diana soit enterrée dans le caveau familial de l'église locale, mais par souci de sécurité et d'intimité ce projet avait été abandonné par la famille, qui s'inquiétait que cette église ne soit submergée par le nombre de visiteurs souhaitant voir la tombe de la défunte princesse.

«Lorsqu’elle est décédée, il y avait de tels débordements d’émotion partout que je m’inquiétais vraiment de l’endroit où nous allions pouvoir l’enterrer», avait confié à la BBC Charles Spencer, frère de Diana. Le prince Charles (désormais Charles III) aurait souhaité que son ex-épouse soit inhumée au château des Windsor, mais la reine Elizabeth II et les Spencer auraient refusé, fait notamment savoir Katia Alibert dans son livre «Lady Diana : une princesse en héritage», paru en 2017.

Un monument discret

C’est donc finalemet un discret monument sur une île d’une propriété privée qui accueille la sépulture de celle que l’on surnommait «la princesse des cœurs». Lors de ses obsèques le 6 septembre 1997, un pont éphémère avait été bâti pour le passage du cercueil, porté par huit soldats de son régiment.

Faire de la petite île du lac de la propriété familiale la dernière demeure de Lady Diana a permis à la tombe de rester privée, étant accessible uniquement aux membres proches de la famille. Bien que le public puisse visiter la propriété lorsqu'elle est ouverte pendant les mois d'été, il ne peut pas accéder à la sépulture. Pour permettre à chacun de se recueillir, un mausolée a été érigé un peu plus loin.

Pour autant, un mausolée est accessible pour ceux qui souhaitent se recueillir. Mais la peur des Spencer est en effet justifiée quant au corps de Diana. pic.twitter.com/0G2OwNh6LS — Le Bizarreum (@lebizarreum1) November 23, 2020

Des tentatives d'effraction

Des individus ont pourtant bien tenté de voler ou de déterrer le corps de la princesse Diana, avait révélé son frère, qui affirmait en 2017 qu'il y avait eu «quatre tentatives d'effraction contre son corps au cours des vingt dernières années». Certaines de ces effractions auraient pu être le projet de fanatiques obsédés par une théorie selon laquelle Lady Diana ne serait pas réellement enterrée sur l'île dans le domaine d'Althorp. Si aucune preuve tangible n'a jamais étayé cette idée, d’aucuns sont persuadés que la princesse Diana aurait été enterrée dans un endroit secret, ou que ses cendres auraient été déposées dans la chapelle du village voisin de Great Brington. Une théorie démentie par Earl Spencer dans son interview à la radio, qui affirme que Diana n'a jamais voulu être incinérée.

Dans son livre «Spare», le prince Harry a expliqué comment lui et sa épouse Meghan Markle avaient fait une excursion en bateau pour aller rendre hommage à sa défunte mère. Le prince Harry a aussi confié qu’il souhaitait être enterré au côté de sa mère sur l'île du lac, mais que cela n’avait pas été jugé possible.

Les funérailles de Lady Di organisées le 6 septembre 1997 avaient été particulièrement émouvantes. Les princes William et Harry, à l’époque âgés respectivement de 15 et 12 ans, avaient suivi le cercueil de leur mère. Un moment bouleversant dont Harry dit garder un profond traumatisme. «Ma mère venait de mourir, et il a fallu que je parcours une longue distance derrière son cercueil, entouré de milliers de gens me regardant, et quelques autres millions devant leur télévision. Je ne crois pas qu'on devrait demander cela à aucun enfant, dans quelque circonstance que ce soit. Je ne pense pas que cela se produirait aujourd'hui», avait-il confié dans une interview pour Newsweek.