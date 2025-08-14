Taylor Swift et Travis Kelce donnent des détails croustillants sur leur premier rendez-vous

Travis Kelce a profité de la présence de Taylor Swift dans son podcast «New Heights» pour revenir avec elle sur les débuts de leur relation amoureuse, et comment il avait échoué à lui donner son numéro lors de sa première tentative de rapprochement.

Sur la même longueur d'onde. Taylor Swift et Travis Kelce se sont rappelés des débuts de leur romance au micro du podcast «New Heights» où la chanteuse est venue présenter les détails de son prochain album «The Life of a Showgirl» dont la sortie est prévue le 3 octobre prochain. Pour Taylor Swift, le podcast de son compagnon tient une place particulière dans son cœur en raison de l’importance que cela a eu dans leur histoire.

«Ce podcast a fait beaucoup pour moi. Je lui dois beaucoup. Ce podcast m’a permis d’avoir un petit ami, à partir du moment où Travis à décider de l’utiliser comme une application de rencontre il y a de ça deux ans», s’est-elle amusée à raconter en faisant référence à l’histoire de leur rencontre où, lors du passage de la tournée The Eras Tour à Kansas City, dans le stade des Chiefs – l’équipe de Travis Kelce – le joueur de NFL n’avait pas réussi à rencontrer Taylor Swift en coulisses pour lui donner un bracelet d’amitié… avec son numéro dessus.

Travis Kelce s’était ensuite plaint ouvertement de son échec à rencontrer la chanteuse dont il se présentait comme le premier fan au micro de son podcast, ce qui n’avait manqué d’attirer l’attention de l’entourage de Taylor Swift qui finira par arranger une rencontre entre eux dans les semaines suivantes. Quelques mois plus tard, ils officialisaient leur couple.

«Les histoires que je décris dans mes chansons»

«Je me disais : ‘Si ce type n’est pas complètement fou, ce qui reste à voir, ça correspond aux histoires que je rêve de vivre que je décris dans mes chansons depuis que je suis adolescente’», a-t-elle raconté. «C’était un geste tellement spontané et romantique de dire ‘Je veux être avec toi’. Au départ, quand je suis tombé là-dessus, je me disais, ce mec… il n’a pas eu droit à sa rencontre, et il en fait le problème de tout le monde. C’est ce que je me suis dit au départ», a-t-elle ajouté.

Travis Kelce a partagé pour sa part les premières questions maladroites posées par Taylor Swift concernant le football américain, avant de reconnaître que, très rapidement, la chanteuse s’est totalement immergée dans ce milieu avec la même passion que pour sa musique. «Oh mon dieu. Je suis tombé amoureux de ce sport. Je suis devenue obsédé», a-t-elle acquiescé.

Taylor Swift a également expliqué que le 12e album de sa carrière était remplie de mélodie entraînante et joyeuse dont elle était très fière, notamment parce que celles-ci étaient à l’image de son état d’esprit depuis leur rencontre. «Cela vient de cette joie infectieuse, de cet état d’esprit sauvage et dramatique dans lequel je me trouvais à cet instant dans ma vie», a-t-elle précisé.