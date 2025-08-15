Saturday Night Live : Pete Davidson pense que sa notoriété fulgurante n'a pas été du goût de ses collègues

Invité de l’émission de radio «The Breakfast Club», Pete Davidson a révélé que certains de ses collègues du programme télévisé «Saturday Night Live» n’ont pas apprécié sa notoriété fulgurante.

Une pointe de jalousie ? Pete Davidson a été révélé au grand public en 2014, à l’âge de 20 ans, en rejoignant le casting de l’émission humoristique américaine légendaire du «Saturday Night Live», devenant un des plus jeunes comédiens de l’histoire à intégrer la troupe. Son succès presque immédiat auprès du public, et sa notoriété galopante alimentée par ses nombreuses conquêtes (Ariana Grande, Kim Kardashian, etc.), n’ont toutefois pas été du goût de ses collègues de travail.

«Il faut se souvenir que sont passés par la troupe théâtrale Second City, ils ont fait de l’impro, ils ont travaillé très dur. Je ne dis que je ne travaillais pas autant qu’eux, mais je ne faisais de la scène que depuis trois ou quatre ans», a-t-il confié au micro de l’émission de radio «The Breakfast Club». Selon Pete Davidson, personne n’a jamais été ouvertement méchant à son égard, mais il pouvait sentir que certains étaient contrariés de voir un jeune homme fraîchement débarqué prendre toute la lumière, et se voir proposer d’autres projets.

Le don d’irriter certaines personnes

«À l’époque, il était interdit de faire d’autres projets à l’extérieur de l’émission qui soient rémunérés», a-t-il précisé. Le fait qu’il ait pu tourner dans des films (The King of Staten Island, The Suicide Squad…) et des séries (Bupkis) n’a pas été bien vu dans les rangs du «Saturday Night Live». «Je pense que cela à irriter certaines personnes, et je suis devenu une présence pénible pour les autres», a-t-il ajouté.

Bien évidemment, ses camarades à l’écran ont apprécié l’intérêt grandissant du public pour leur travail, les audiences de l’émission ayant progressé pendant les huit saisons auxquelles il a participé. Mais Pete Davidson en a rapidement eu marre d’être constamment perçu comme le «petit jeune» de la troupe dont le travail n’était que trop rarement reconnu par ses pairs.

En 2022, il avait salué l’équipe et le créateur de l’émission Lorne Michaels, au moment d’annoncer son départ. Il s’apprête à devenir père pour la première fois avec le mannequin Elsie Hewitt avec laquelle il est en couple depuis mars dernier. Avec également un mariage à venir.