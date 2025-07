L'humoriste Pete Davidson va devenir papa

L’humoriste américain Pete Davidson et sa compagne, la mannequin Elsie Hewitt, attendent leur premier enfant.

Carnet rose en perspective. Peter Davidson va prochainement endosser un nouveau rôle. Et non des moindres. La star de l’humour de 31 ans va devenir papa. Il attend son premier enfant avec la mannequin et actrice britannique, Elsie Hewitt, 29 ans. Une révélation faite par le magazine TMZ mercredi 16 juillet, confirmée par le top model sur Instagram.

La jeune femme a publié un carrousel de photographies la montrant d’abord dans les bras de Pete Davidson, avant de dévoiler une vidéo et un cliché d’une échographie. Une publication qu’elle a accompagnée d’un commentaire plein d’humour : «Maintenant, tout le monde sait que nous avons fait l'amour».

Une naissance attendue cet hiver

Selon les informations de TMZ, le bébé serait attendu pour l’hiver et les futurs parents seraient aux anges. «Pete et Elsie sont heureux et impatients d'accueillir leur bébé», a par ailleurs confié une source au magazine People, assurant que Pete Davidson est «très enthousiaste à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre en tant que père».

Ensemble depuis quelques mois, le couple a commencé à se fréquenter en mars dernier. Ils ont emménagé ensemble en mai, moment où ils ont officialisé leur romance.

Avant son idylle avec la mannequin Elsie Hewitt, Pete Davidson a été en couple avec plusieurs célébrités. En 2018, il a vécu une courte mais intense romance avec Ariana Grande, avec laquelle il s'était fiancé. En 2022, sa relation avec Kim Kardashian avait été largement médiatisée avant leur rupture neuf mois plus tard. La même année, l'humoriste a également vécu une brève romance avec la mannequin Emily Ratajkowski.