L’étonnante dispute entre Meghan Markle et une assistante de la reine Elizabeth II, quelques jours avant son mariage avec le prince Harry

Dans son livre «Les documents du palais : Au cœur de la maison Windsor - La vérité et les troubles», publié en 2022, la biographe Tina Brown a évoqué une dispute surprenante survenue entre Meghan Markle et une assistante de la reine Elizabeth II, quelques jours avant son mariage avec le prince Harry.

Une anecdote de crêpage de chignons. Tina Brown, auteure du livre «Les documents du palais : Au cœur de la maison Windsor - La vérité et les troubles», a révélé l’existence d’une brouille entre Meghan Markle et une assistance de la défunte reine, à l’époque de son mariage avec le prince Harry.

Dans son livre, l’ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair Tina Brown a expliqué que le choix du diadème de Meghan Markle avait suscité de nombreuses disputes au sein de la famille royale. En effet, il est coutume que les mariées de la famille royale choisissent un diadème parmi l’immense collection de la reine Elizabeth II, qui possède le dernier mot sur le choix final.

En 2018, lors des préparatifs du mariage, l’ancienne actrice a eu un coup de cœur pour le diadème Greville Emerald Kokoshnik, un bijou d’une valeur de 13 millions de livres sterling, soit environ 15 millions d’euros. Mais une assistante de la reine, Angela Kelly, s’est opposée à ce choix. Conseillère personnelle, conservatrice, costumière et créatrice interne de la Reine depuis 1994, cette dernière a affirmé que «l’origine russe» du diadème «le rendait inapproprié».

Le prince Harry remis à sa place

Face au mécontentement de sa dulcinée, le prince Harry se serait mis en colère et aurait tenté, en vain, de convaincre sa grand-mère.

Mais au cours d’une réunion, cette dernière aurait «fermement remis à sa place» son deuxième petit-fils et averti que «Meghan ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut».

«Elle aura le diadème que je lui donnerai», a notamment rapporté le Times. Finalement, ce diadème sera porté cinq mois plus tard par la princesse Eugénie, cousine du prince Harry.

Une dispute qui n’en finit plus

Mais la brouille ne s’est pas arrêtée là. Si Angela Kelly, la reine et Meghan Markle se sont finalement mises d’accord sur un autre diadème, le Queen Mary's Diamond Bandeau, «une explosion s'est produite lorsque Madame Kelly a volontairement refusé l'accès au diadème à la future mariée» avant le jour du mariage, selon Tina Brown.

«Meghan Markle voulait essayer le diadème pour quelques séances de coiffure avec son coiffeur», mais une nouvelle fois, et malgré les insistances du prince Harry, cette demande a été refusée.

«Le retrait de l'une des pièces historiques du coffre-fort du palais de Buckingham implique un ensemble d'autorisations et de procédures, y compris la signature personnelle du monarque et la présence du bijoutier de la Couronne, qui manipule les bijoux avec des gants blancs», a expliqué l’auteure, soulignant que personne ne sait si «la reine elle-même a dit à Angela Kelly de refuser la demande de Meghan».

Lors de ces disputes, Tina Brown a affirmé que de nombreux assistants du palais étaient déjà exaspérés par les comportements du couple.