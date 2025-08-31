Eric Antoine a épousé Gennifer Demey, les photos émouvantes du mariage dévoilées

Ce samedi, à Aix-en-Provence, le magicien Eric Antoine et la présentatrice météo Gennifer Demey se sont dit oui. Une cérémonie pleine d'émotion à laquelle a assisté Karine Le Marchand.

Eric Antoine voit la vie en rose. Ce samedi 30 août, le présentateur télé, humoriste et magicien a épousé la présentatrice météo de M6 Gennifer Demey lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Invitée à ce tendre événement, Karine Le Marchand, l’animatrice de l’émission phare «L’amour est dans le pré» et surtout amie du marié, n’a pas manqué d’immortaliser cette union et a posté plusieurs clichés et vidéos émouvants en story sur les réseaux sociaux. Des souvenirs relayés ensuite par le couple lui-même.

On y voit Eric Antoine vêtu d’un costume rose parme avec quelques fleurs à la boutonnière, visiblement très ému face à sa désormais femme, sublime dans une robe bustier. Les amoureux sont sortis de la mairie sur la mythique chanson de Serge Gainsbourg, «La Javanaise».

Eric Antoine, 48 ans, et Gennifer Demey, 32 ans, se sont rencontrés il y a trois ans lors de l’enregistrement d’une météo un peu spéciale réalisée à l'occasion du lancement de la nouvelle saison de l’émission «Lego Masters».

En mars 2023, ils se sont revus sur le plateau des «Traîtres» que l’humoriste, du haut de ses 2,07m, anime et à laquelle l’ancienne candidate à l’élection Miss France 2016 participait. D’abord amis, leur relation a évolué pour se transformer en une idylle passionnée. Eric Antoine est père de deux fils nés d’une précédente union.