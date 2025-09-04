Kate Middleton : la princesse de Galles crée la surprise avec sa chevelure blonde (photos)

Ce jeudi, lors d'une visite au Musée d’histoire naturelle de Londres, Kate Middleton a créé la surprise en arborant une nouvelle couleur de cheveux. La princesse de Galles a opté pour un blond cendré.

Un nouveau look capillaire pour la rentrée. Ce jeudi, Kate Middleton est apparue publiquement à l’occasion d'une visite au Musée d’histoire naturelle de Londres. Si aucune apparition de la princesse de Galles ne passe inaperçue, cette fois, elle a tout particulièrement fait réagir.

Et pour cause, la maman de George, Charlotte et Louis a opté pour une nouvelle couleur de cheveux. Celle qui a d'ordinaire les cheveux châtains s’est affichée avec une longue crinière ondulée blond cendré. Vêtue d'un pantalon noir et d’une chemise blanche surmontée d’un costume en tweed, Kate Middleton a posé au côté de son époux, le prince William.

Le mois dernier, lorsqu’elle s’est rendue en Écosse pour se rendre à la traditionnelle messe de Crathie Kirk, Kate Middleton arborait déjà cette nouvelle couleur de cheveux, mais elle était difficilement perceptible à travers la vitre de la voiture. C’est désormais officiel.

The Prince and Princess of Wales have been spotted in Scotland with their children today. #DailyExpresshttps://t.co/o0uAMssyzfpic.twitter.com/dYV3JMUUxh — Express Celebrity 💫 (@expressceleb) August 24, 2025

Pour mémoire, la princesse de Galles, âgée de 42 ans, avait entamé une chimiothérapie fin février 2024 pour soigner son cancer, diagnostiqué à la suite d’une opération. Après avoir annoncé sa rémission en janvier dernier, elle a repris progressivement ses fonctions officielles au sein de la famille royale.