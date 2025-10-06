L'actrice Kimberly Hébert Gregory, connue pour son rôle dans la série «Vice Principals», est décédée à 52 ans

Vue dans de nombreuses séries, dont «Vice Principals», «Gossip Girl» ou encore «Grey's Anatomy», l’actrice américaine Kimberly Hébert Gregory est décédée à l'âge de 52 ans.

La comédienne américaine Kimberly Hébert Gregory s’est éteinte à 52 ans. Connue pour avoir incarné le Dr Belinda Brown, la directrice du Lycée Lincoln dans la série «Vice Principals», l’actrice avait également joué dans «Devious Maids» et fait des apparitions dans plusieurs séries télévisées à succès. Elle avait été aperçue notamment dans «Gossip Girl», «New York, police judiciaire», «Private Practice », «The Big Bang Theory», mais aussi la série médicale «Grey's Anatomy» et la sitcom «Brooklyn Nine-Nine», où elle interprétait le personnage de Veronica Hopkins.

La triste nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux par son ex-mari Chester Gregory, avec qui l’actrice a eu un enfant. «Bien plus qu’une ex-épouse, tu étais mon amie. Notre fils, la chanson que nous avons écrite ensemble, est l’écho vivant de ta lumière. À travers lui, ton éclat ne s’éteindra jamais. À travers lui, ton rire résonnera toujours», a-t-il notamment écrit sur Instagram. «Merci, Kimberly, pour chaque chapitre que nous avons partagé», a poursuivi le comédien américain en légende de sa touchante publication, agrémentée d’une série de photos souvenirs.

«l’une des meilleures»

Son partenaire de jeu dans «Vince Principals», Walton Goggins, a rapidement pris la plume pour exprimer sa peine et saluer la mémoire de l’actrice. «Nous avons perdu l’une des meilleures … J’ai eu l’honneur - la chance - de faire sa connaissance et de passer des mois à travailler avec cette reine sur 'Vice Principals'. Elle me faisait rire comme personne. Une véritable professionnelle. Une sacrée soprano qui ne ratait jamais une note. Tu vas nous manquer, mon amie. Bien plus que tu ne peux l’imaginer», a-t-il écrit.

Née à Houston, Kimberly Hébert Gregory avait également joué dans quelques longs-métrages dont la comédie romantique «Je crois que j'aime ma femme» (2007) et le film de Spike Lee «Red Hook Summer» (2012). Pour l’heure, les causes exactes de son décès n’ont pas été révélées.