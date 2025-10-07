Jennifer Lopez et Ben Affleck font une apparition surprise sur le tapis rouge du dernier film de la comédienne

Quelques mois après la finalisation de leur divorce, Ben Affleck a tenu à être présent auprès de Jennifer Lopez pour l’avant-première du film «Kiss of the Spider Woman» à New York. Une apparition surprise sur le tapis rouge qui a enchanté les photographes sur place.

D’une pierre, deux coups. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fait leur première apparition publique depuis l’officialisation de leur divorce en janvier dernier sur le tapis rouge de l’avant-première du film «Kiss of the Spider Woman» à New York dans lequel la comédienne de 56 ans tient le premier rôle, tous deux en étant également les producteurs exécutifs. Ces retrouvailles inattendues et complices ont inévitablement participé activement à la promotion du long métrage.

Dans une interview accordée à la chaîne américaine Extra, Ben Affleck a salué la qualité du travail de son ex-épouse, et son investissement sur le projet. «Elle s’est impliquée très tôt dans le projet… elle allait donner le meilleure d’elle-même, et c’est ce qu’elle a fait. Elle travaille très dur. Ce film met en valeur ses nombreux talents, et c’est une personne qui a grandi en regardant des comédiens musicales», a-t-il notamment souligné.

De son côté, Jennifer Lopez a remercié Ben Affleck de s’être investi à ses côtés sur le projet. «Si Ben n’avait pas été là, ce film n’aurait jamais pu voir le jour, et je lui en serai à jamais reconnaissante pour ça», a-t-elle déclaré sur le tapis rouge. «Ce film est un exutoire. Ça parle de la manière dont le cinéma et l’art peuvent nous sauver dans les pires moments de notre existence. Et mener à bien ce projet est un rêve qui devenait réalité pour moi, et cela m’a permis de traverser une période difficile de mon existence», a-t-elle ajouté, en référence à son divorce avec Ben Affleck qui faisait la Une de la presse people pendant le tournage.

«Kiss of the Spider Woman» raconte l’histoire de Luis Molina, un coiffeur homosexuel emprisonné en Argentine, au début des années 1981, pendant la «Guerre Sale». Ce dernier tue le temps en imaginant des films mettant en scène l’actrice Ingrid Luna dans le rôle de la «femme araignée», qui tue ses proies d’un simple baiser. Quand un marxiste du nom de Valentin Arregui Paz débarque dans sa cellule, l’existence de Luis prend une tournure inattendue.