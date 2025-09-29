«C'est la meilleure chose qui me soit arrivée» : la réponse étonnante de Jennifer Lopez concernant son divorce avec Ben Affleck

Invitée de l’émission News Sunday Morning sur CBS, Jennifer Lopez a confié que son divorce avec Ben Affleck était «la meilleure chose» qui lui était arrivée, et qu’elle se sentait prête à relever de nouveaux défis dans sa carrière.

Plus forte que jamais. Jennifer Lopez n’a pas laissé la déception de son divorce avec Ben Affleck être un frein dans sa vie ou sa carrière. Mieux encore, la comédienne affirme que cette épreuve a été bénéfique en raison des enseignements qu’elle en a tiré. En pleine promotion de son prochain film «Kiss of the Spider Woman», Jennifer Lopez a reconnu que le tournage avait été particulièrement difficile puisqu’il se déroulait au même moment que sa séparation avec Ben Affleck, qui est également un des producteurs du long métrage.

«Ce fut un moment difficile à vivre. Chaque instant sur le tournage, chaque moment passé dans ce rôle, j’étais heureuse. Mais une fois à la maison, ce n’était pas la joie. Et je me demandais comment j’allais pouvoir réconcilier les deux», a-t-elle confié sur le plateau de l’émission CBS News Sunday Morning. Deux mois après la fin du tournage, Jennifer Lopez et Ben Affleck officialisaient leur séparation. L’actrice de 56 ans avait été submergée par l’émotion lors de l’avant-première au Festival de Sundance, quelques semaines plus tard.

Aujourd’hui, avec le recul, la star porte un tout autre regard sur cette période difficile. «C’est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que cela m’a changé. Ça m’a permis de grandir d’une manière qui était nécessaire», a-t-elle précisé. «Les moments difficiles sont des leçons de vie, c’est ça qu’il faut comprendre. Et une fois que vous saisissez cela, tout devient un peu plus léger. Et vous pouvez vraiment décoller à nouveau», a-t-elle ajouté, assurant se sentir plus que jamais prête à de nouveaux défis dans sa carrière.