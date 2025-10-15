«F1» : Joseph Kosinski partage la partie du film avec Brad Pitt qui a été la plus effrayante à tourner

Joseph Kosinski a récemment de nouveau évoqué le tournage du film «F1» avec Brad Pitt, et révélé la séquence qui lui avait donné le plus de sueurs froides.

La trajectoire se devait d’être ultra-précise mais les conditions étaient difficiles. Dans une nouvelle interview, le réalisateur Joseph Kosinski révèle la séquence de son film «F1», sorti en juin, qui avait été la plus effrayante à filmer.

«C’était sans aucun doute Las Vegas», a-t-il confié à People le week-end dernier. «Cette course… c'est de nuit, il faisait froid, les pneus n'avaient pas beaucoup d'adhérence, et Brad (Pitt) n'avait pas eu l'occasion de s'entraîner sur ce circuit avant le tournage.»

Continuant d’évoquer cette séquence qui fait partie des nombreuses qui ont été tournées lors de véritables week-ends de course de Formule 1 aux côtés de vrais pilotes, il a confié : «A la moindre erreur, il partait dans le mur. C'était de loin la chose la plus dangereuse que nous ayons faite», a encore souligné le réalisateur. «Mais (Brad Pitt) s'en est sorti haut la main, même si (son personnage) a un accident dans le film. Le jour du tournage, il a été formidable.»

«Heureusement, Brad et Damson [Idris] avaient un talent naturel, donc on avait de quoi travailler», a-t-il ajouté. «C'étaient de très bons pilotes, et on le voit bien dans le film.»